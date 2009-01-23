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Yaşam

Öğretmenlerinin otomobilini çizdiler

Karnelerine zayıf gelen öğrenciler, öğretmenlerinin otomobilini çizdi. Bununla da kalmadılar…

23 Ocak 2009 02:00

Erzurum’da iki öğrenci, karnelerine kırık not veren İngilizce öğretmeni Mustafa Karakoç’a ait otomobilin kaportasını metal parçasıyla çizdi. Aracın üzerine ‘inek’ yazan öğrenciler, öğretmenin şikâyeti üzerine gözaltına alındı.

Aziziye İlköğretim Okulu 7’inci sınıf öğrencisi M.K. ile 8’inci sınıf öğrencisi M.Ö., bugün aldıkları karnelerinde İngilizce ders notunun zayıf olduğu gördü. Bunun üzerine İngilizce öğretmenleri Mustafa Karakoç’a ait okul bahçesinde park halindeki 25 EL 532 plakalı otomobilin kaportasını çizen öğrenciler, ayrıca aracın üzerine ‘inek’ yazdı.

Okul bahçesindeki öğrencilerin haber vermesiyle aracının başına gelen öğretmen Mustafa Karakoç, otomobiline hasar veren öğrenciler hakkında şikâyetçi oldu.

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.K. ile M.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Araçta meydana gelen hasarın öğrencilerin velileri tarafından karşılanacağı bildirildi.

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