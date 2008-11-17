Öğretmenlerin yüzde 56.7'si kirada oturuyor ve ek iş olarak dersanede çalışıyor, pazarcılık, boya işleri, taksicilik ya da garsonluk yapıyor.



Türk Eğitim-Sen'in anketine göre, ''Öğretmenlerin yüzde 72'si ek iş yapıyor, yüzde 56.7'si de kirada oturuyor.'' Türk Eğitim-Sen, öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumunu yansıtmak amacıyla 2 bin 178 öğretmenin katıldığı anket gerçekleştirdi.



Katılımcı öğretmenlerin yüzde 65.6'sı aylık gelirinin maaş ve ek ders ücretleriyle birlikte 1000-1500 YTL, yüzde 30.1'i 1500-2000 YTL, yüzde 2.7'si 2000 YTL, yüzde 1.6'sı da 300-1000 YTL arasında olduğunu belirtti.



Öğretmenlerin yüzde 72'sinin ek iş yaptığının belirlendiği ankette, ek iş yapanlara ''ne tür ek işlerde çalıştıkları'' soruldu. Katılımcıların yüzde 19.7'si özel ders verdiğini, yüzde 6.2'si dershanede çalıştığını, yüzde 6.1'i pazarcılık, yine yüzde 6.1'i ticaret, yüzde 4.8'i boya-badana/tamirat işleri, yüzde 2.7'si nakliye/oto alım-satım, yüzde 2.7'si taksicilik, yüzde 2'si garsonluk yaptığını bildirdi.



Katılımcıların yüzde 40.7'si kendisine ait otomobilinin bulunmadığını ifade etti. Öğretmenlerin yüzde 56.7'si kirada oturduğunu, yüzde 29.8'i ev sahibi olduğunu, yüzde 8.3'ü ailesine ait evde oturduğunu, yüzde 3.9'u ailesiyle yaşadığını, yüzde 1.3'ü de oturduğu evin miras kaldığını belirtti.



Bankadan kredi kullanımıyla ilgili soruya ise öğretmenlerin yüzde 76.2'si banka kredisi kullandığını ifade etti. Ankette, ''Öğretmenlik mesleğini icra ederken duyduğunuz endişeler nelerdir?'' sorusu da yöneltildi. Öğretmenlerin yüzde 38.2'si çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayamamaktan, yüzde 20'si geçinememekten, yüzde 18.6'sı işini iyi yapamamaktan, yüzde 12'si öğrencilerin tutum ve davranışlarından, yüzde 4.7'si soruşturmaya uğramaktan, yüzde 4.5'i itibarını kaybetmekten, yüzde 2'si de idarecilerle zıtlık yaşamaktan endişe duyuyor.



Öğretmen maaşları



Türk Eğitim-Sen ayrıca Türkiye'deki öğretmenlerle OECD ülkelerindeki öğretmenlerin maaşlarını kıyaslayan bir araştırma yaptı.

Bu araştırmaya göre, Danimarka'da göreve yeni başlayan öğretmen yıllık 35 bin 368 dolar, en üst derecedeki öğretmen 39 bin 898 dolar kazanırken, İngiltere'de göreve yeni başlayan öğretmen yıllık 29 bin 460 dolar, en üst derecedeki öğretmen 43 bin 058 dolar; Fransa'da göreve yeni başlayan öğretmen yıllık 23 bin 317 dolar, en üst derecedeki öğretmen 46 bin 280 dolar kazanıyor. Türkiye'de ise göreve yeni başlayan öğretmen, yıllık 12 bin 150 dolar, en üst derecedeki öğretmen de 14 bin 86 dolar alıyor. (AA)

