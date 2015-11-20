"Öğretmenlerin yüzde 62'si psikolojik sorun yaşıyor, yüzde 88'i çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılayamıyor"

Eğitim-İş Sendikası’nın yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin yüzde 82’si çocuklarının gıda, yüzde 84’ü kıyafet, yüzde 88’i eğitim ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yüzde 62’si psikolojik sorun yaşıyor.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre eğitimciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne mutsuz ve umutsuz giriyor. Eğitim-İş’in 24 ilde 833 öğretmen ile yüz yüze görüşerek yapılan anketinde çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Raporda, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 1379 lira, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarının ise (yoksulluk sınırı) 4492 lira olduğu vurgulandı.



Raporda, 15 yıllık deneyimli bir öğretmenin yoksulluk sınırının neredeyse yarısı kadar olan 2478 TL maaş aldığı anımsatıldı.



Araştırmada dikkat çeken bazı sonuçlar şöyle:

Mesleki verimi düşüyor

“Öğretmenlerin yüzde 89’u mesleğinden elde ettiği geliri, yüzde 86’sı yılda bir kez verilen eğitim öğretime hazırlık ödeneğini yetersiz buluyor. Öğretmenlerin yüzde 83’ü maaşının düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığını düşünürken, yüzde 79’u gelirindeki yetersizliğin mesleki verimini düşürdüğünü belirtiyor. Eğitimcilerin yüzde 89’u 20.77 liralık çocuk yardımının ve 9.21 lira olan ek ders ücretinin de yetersizliğinden dert yanıyor. Yüzde 86’sı gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerle benzer çalışma koşullarına sahip olmadıklarını kaydediyor.

Çocuğuna bile bakamıyor

Öğretmenlerin yüzde 82’si kazandığı parayla çocuklarının gıda, yüzde 84’ü kılık-kıyafet, yüzde 88’i ise eğitim ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığını bildirdi. Eğitimcilerin, yüzde 79’u çocuklarının tam olarak dengeli beslenemediğini belirtti.

Psikolojik sorun yaşıyor

Gelirindeki yetersizlik nedeniyle 100 öğretmenden 62’si psikolojik sorunlar yaşıyor, 18’i ise ‘az da olsa psikolojik sorunlar yaşıyorum’ diyor. Öğretmenlerin yüzde 61’i daha çok para kazanacağı bir iş bulması halinde mesleğini bırakabileceğini belirtirken, yüzde 85’i son 10 yılda alım gücünün düştüğünü vurguluyor. Öğretmenlerin yüzde 75’i öğrencilerine örnek olabilecek şekilde giyinemediğini düşünürken, yüzde 89’u ise yine son 10 yılda okullardaki eğitimin niteliğinin düştüğünü belirtiyor.”

"24 Kasım'da ikramiye olsun"

Araştırma, öğretmenlerin durumlarının iyileştirilmesi için önerilerde de bulunuldu: “Öğretmenlerin maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Ek ders ücretleri en az 25 TL olmalı. Öğretmenler Günü’nde bir maaş ikramiye verilmeli. Öğretmenlere toplu taşıma araçları ücretsiz olmalı. Temsil tazminatı ödenmeli ve çocuk yardımları artırılmalı.”