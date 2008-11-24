T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öğretmenlerin sorunu 'geçim sıkıntısı'

Öğretmenler Günü öncesi açıklanan anket sonuçları öğretmenlerin en büyük sorununun geçim sıkıntısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

24 Kasım 2008 02:00

Anketler, öğretmenlerin en büyük sorununun geçim sıkıntısı olduğunu ortaya koydu.

Öğretmen bu yıl da 24 Kasım'a çözülemeyen sorunlar ve geçim derdiyle giriyor. Türk Eğitim-Sen 24 Kasım öncesinde 2 bin 178 öğretmen üzerinde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, öğretmenlerin yüzde 48'i kazandığı ücretle zor geçiniyor, yüzde 45'i de elde ettiği gelirle sadece temel ihtiyaçlarını karşılıyor. 

‘Gelin krizi bir de öğretmene sorun’

Geçim derdi nedeniyle öğretmenlerin yüzde 76'sı banka kredisi kullanıyor. Yüzde 71'nin kredi kartı ya da banka borcu var, yüzde 49'nun borç miktarı 1000 ile 3000 YTL arasında.

Borçla yaşayan öğretmenler "En büyük sorununuz ne?" sorusuna da "Ücret yetersizliği" yanıtını verdi. En büyük korku ise gelecek korkusu. Ankete katılanların yüzde 28'i "Geleceğe dair endişeliyim" dedi.

Türkiye dipte

Türk Eğitim-Sen araştırmasına göre OECD’ye göre ilköğretimde göreve yeni başlayanlar ile en üst düzeyde görev yapan öğretmenlerin yıllık geliri dolar olarak şöyle:

- Danimarka

35.368

39.898

- İngiltere

29.46

43.058

- Fransa

23.317

46.28

- Almanya

40.277

52.259

- Lüxemburg

50.301

102.519

- Hollanda

32.494

47.125

- Avusturya

27.649

54.914

- Yunanistan

26.262

38.525

- Japonya

26.256

62.645

- Kore

30.528

84.263

- Türkiye

12.150

14.086

- Ortalama

27.828

46.290

‘Bari bugün için ikramiye verin’

Türkiye genelinde 2 bin 178 öğretmen üzerinde gerçekleştirilen anketten göze çarpan sonuçlar şöyle:

- Öğretmenlerin geliri 1000-1500 YTL arasında.

- Öğretmenlerin yüzde 72’si ek iş yapıyor.

- Yüzde 40.7’sinin kendisine ait otomobili yok.

- Öğretmenlerin yüzde 56.7’si kirada oturuyor.

- Yüzde 76.2’si banka kredisi kullanıyor.

- Yüzde 62.8’i gazete okumuyor.

- Yüzde 38.2’si çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayamamaktan endişe ediyor.

- Öğrencilerin tutum ve davranışlarından endişe edenlerin oranı ise yüzde 12.

Anketi değerlendiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk “Krizin günlük hayatımızda etkisini hissettiğimiz bugünlerde, öğretmenlerimiz de ekonomik yönden ayakta kalma savaşı vermektedir. Umuyoruz ki, bu kez 24 Kasım öğretmenlerin sesine kulak verildiği, taleplerinin dikkate alındığı bir dönemin başlangıcı olur. Talebimiz, Öğretmenler Gününde eğitimcilere bir maaş tutarında ikramiye verilmesidir” dedi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24