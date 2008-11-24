Öğretmenlerin sorunu 'geçim sıkıntısı'

‘Gelin krizi bir de öğretmene sorun’

Öğretmen bu yıl da 24 Kasım'a çözülemeyen sorunlar ve geçim derdiyle giriyor. Türk Eğitim-Sen 24 Kasım öncesinde 2 bin 178 öğretmen üzerinde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.Ankete göre, öğretmenlerin yüzde 48'i kazandığı ücretle zor geçiniyor, yüzde 45'i de elde ettiği gelirle sadece temel ihtiyaçlarını karşılıyor.Geçim derdi nedeniyle öğretmenlerin yüzde 76'sı banka kredisi kullanıyor. Yüzde 71'nin kredi kartı ya da banka borcu var, yüzde 49'nun borç miktarı 1000 ile 3000 YTL arasında.Borçla yaşayan öğretmenler "En büyük sorununuz ne?" sorusuna da "Ücret yetersizliği" yanıtını verdi. En büyük korku ise gelecek korkusu. Ankete katılanların yüzde 28'i "Geleceğe dair endişeliyim" dedi.- Danimarka35.36839.898- İngiltere29.4643.058- Fransa23.31746.28- Almanya40.27752.259- Lüxemburg50.301102.519- Hollanda32.49447.125- Avusturya27.64954.914- Yunanistan26.26238.525- Japonya26.25662.645- Kore30.52884.263- Türkiye12.15014.086- Ortalama27.82846.290- Öğretmenlerin geliri 1000-1500 YTL arasında.- Öğretmenlerin yüzde 72’si ek iş yapıyor.- Yüzde 40.7’sinin kendisine ait otomobili yok.- Öğretmenlerin yüzde 56.7’si kirada oturuyor.- Yüzde 76.2’si banka kredisi kullanıyor.- Yüzde 62.8’i gazete okumuyor.- Yüzde 38.2’si çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayamamaktan endişe ediyor.- Öğrencilerin tutum ve davranışlarından endişe edenlerin oranı ise yüzde 12.Anketi değerlendiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk “Krizin günlük hayatımızda etkisini hissettiğimiz bugünlerde, öğretmenlerimiz de ekonomik yönden ayakta kalma savaşı vermektedir. Umuyoruz ki, bu kez 24 Kasım öğretmenlerin sesine kulak verildiği, taleplerinin dikkate alındığı bir dönemin başlangıcı olur. Talebimiz, Öğretmenler Gününde eğitimcilere bir maaş tutarında ikramiye verilmesidir” dedi.