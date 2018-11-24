Öğretmenlerin ritim performansı büyük ilgi gördü 

Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de her biri farklı branşlardaki öğretmenlerden oluşan ritim grubu, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde Alsancak\'taki performanslarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Karabağlar ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nden farklı branşlardaki öğretmenlerden oluşan ritim grubu, Öğretmenler Günü\'nde Alsancak\'ta sergiledikleri performansla İzmirlilerden büyük ilgi gördü. Saz, darbuka, tef, yan flüt, marakas ve zil gibi enstrümanlar çalan 20 öğretmenden oluşan grubun, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde sundukları gösteride coşkulu anlar yaşandı. Gruba eşlik eden öğretmenler de ellerinde \'Eğitim, değerlerimize sahip çıkmaktır\', \'Eğitim, saygı ve hoşgörü öğretmektir\', \'Eğitim, birbirimizi dinlemeyi öğretmektir\', \'Eğitim, öğrenmeyi öğretebilmektir\' yazılı pankartlar taşıdı. Etkinlik sırasında sergilenen zeybek gösterisi de alkışlandı.

Ritim grubunu 3 ay önce kurduklarını söyleyen Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nermin Edrem, \"Amatörce keyif almak ve öğrencilere örnek olmak amacıyla başladık. Sonra marakas ve zili ilave ettik. Bizi, iki müzik öğretmenimiz çalıştırdı. Ritim grubu kimya, biyoloji, fizik, matematik, beden eğitimi, resim ve meslek dersi öğretmenlerinden oluşuyor. Çocuklara \'Öğretiyoruz ama biz de bir şeyler öğreniyoruz\' demek amacıyla böyle bir işe giriştik. Temamız buydu ve işe yaradı. Birçok çocuk bizimle beraber enstrüman çalmaya özendi ve başladı. Bunun, çocukların hoşça vakit geçirmesi, kendilerine bir hobi edinmesi, deşarj olması ve sosyal olmaları için çok etkili bir yöntem olduğunu düşünüyoruz\" diye konuştu.

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