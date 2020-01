Öğretmenlerin performans değerlendirmesine tepki

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- EĞİTİM ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Balıkesir Şube Başkanı Abdurrahman Bulut, aralarında Balıkesir\'in de bulunduğu 12 ilde pilot uygulaması başlatılan, \'Öğretmen performans değerlendirme sitemi\'nin \'eşit işe eşit ücret ilkesi\' ile çeliştiğini savundu.

Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanı Abdurrahman Bulut, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte şube binasında yaptığı basın toplantısında Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon\'un pilot il seçilerek uygulanmasına başlanılan, \'Öğretmen performans değerlendirme sistemi\'ni eleştirdi. Daha önce sağlık alanında yapılan bu uygulamanın hem hastalar hem doktorlar açısından olumsuzluklar getirdiğini öne süren Bulut, doktorların muayene sırasında hastalara ayırdığı zamanın azaldığını belirtti.

\'Ne kadar çalışırsan o kadar karşılığını alırsın\' ilkesine dayandırılan bu sistemde amacın çalışanlara emeğinin karşılığını alacaklarını hissettirmek olduğunu anlatan Bulut, \"Böylece motivasyonlarını artırmak hedefleniyor. Kamuda uygulanan \'Eşit işe eşit ücret\' ilkesi ile çelişen bu uygulama, aynı değerde işi yapanların, farklı ücretlendirilmesi gibi tehlikeli bir durumu da beraberinde getirecektir. Performans değerlendirme sistemi genellikle performans ücreti olarak bilinmesine karşın, çok daha kapsamlıdır. Performans değerlendirmesi, çalışanlar arasında acımasız bir rekabet yaratılmasında etkili olan bir sistem olarak, son dönem sağlık alanında çok olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Daha birkaç gün önce iki doktor ve bir tıp öğrencisinin intiharında tetikleyici olmuştur\" dedi.

BALIKESİR\'DE 11 OKULDA UYGULANACAK

Bulut, Balıkesir ve ilçelerinde bu uygulamanın 11 okulda yapılacağını, bu okulların neden ve nasıl seçildikleri hakkında hiçbir fikirlerinin olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Ağustos 2006 tarihli Devlet Memurları Kanunu Tasarısı\'nda liyakat ilkesine yer verilmemiştir. Bunun anlamı, tıpkı genel çalışma koşullarında olduğu gibi, göreve başlama ve görevde yükselmelerde de yeterlilik ve nitelikten çok hiçbir objektif ve bilimsel nitelik taşımayan, subjektif ölçütlere göre belirlenmiş performansın etkili olacağı belirtilmiştir. Öğretmenlerin atama ve yönetici olmalarında Eğitim-Bir-Sen\'in değerlendirmelerini kullanan Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Strateji Belgesi\'nde yer alan öğretmene performans uygulaması için pilot uygulama başlattı. Öğretmenler, okul müdürü öğrenciler ve veliler tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak. Performans sisteminde öğretmenler birbirlerine not verirken okul idarecileri, öğrenciler ve veliler tarafından da nota tabi tutulacak. Hangi ölçütlerde ve hangi sorularla öğretmenler değerlendirilecek? Yıllardır eğitimde uygulanan yanlış politikalar neticesinde itibarsızlaştırılan öğretmenler büyük bir baskı ve yabancılaşma ile karşı karşıya kalacaklar.\"

\'ÖĞRETMEN \'SATIŞ GÖREVLİSİ\', ÖĞRENCİ VE VELİLER \'MÜŞTERİ\'

Pilot uygulamada daha 10 yaşındaki çocuklara ilginç sorular yöneltildiğini savunan Başkan Abdurrahman Bulut, 10 soruluk formda çocuklardan öğretmenlerine her sorunun karşılığı olarak 1 ila 5 arasında puan vermesinin istendiğini açıkladı. Bulut şunları söyledi:

\"Değerlendirme formunda \'Öğretmenin dersin konularını çok iyi bilip bilmediğini\', \'kendilerine örnek olup olmadığını\' sormuşlar. Ayrıca, \'Öğretmeniniz sizi milli ve manevi değerlerimize göre yetiştiriyor mu\' sorusunun yöneltilmesi dikkat çekmektedir. Öğrenci velilerine de öğretmenler için çocukların \'milli ve manevi değerlere saygılı olarak yetişmesine katkıda bulunup bulunmadığı\' sorusunu soran bakanlık ayrıca, \'not verirken adil ve objektif davranıp davranmadığını\', \'çocuğunun sınavlarla ilgili kaygılarını giderici söz ve davranışlar sergileyip sergilemediğini\', \'çocuğuna tutum ve davranışlarıyla örnek olup olmadığını\', \'dersleri anlamasına yönelik görev ve sorumluluk verip vermediği\' gibi tartışmaya açık sorular yöneltmiştir. Eğitim- Sen olarak performans değerlendirmesi bahanesiyle öğretmenleri öğrenciler ve velilerle karşı karşıya getirecek, öğrenciyi memnun edilecek müşteri, öğretmeni \'satış görevlisi\', öğrencileri ve velileri birer \'müşteri\' olarak gören piyasacı mantığı eğitim sürecinin her aşamasında meşrulaştıracak böylesi bir uygulamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot uygulaması yapılan performans değerlendirme formlarının, öğretmenlerin birbirine karşı güvensizliği artırıp iş barışını bozacağı, öğretmenlerin performansının ölçülmesinin objektif kriterlerinin olmaması, öğretmenlerin güvencesiz çalışmasının önünü açacağı ve iş güvencesinin altını fiilen boşaltacağı yönünde karar almıştır. Üyelerimizden bu formları doldurmamalarını istedik. Öğretmen arkadaşlarımız şunu net bilmelidirler ki pilot olarak başlayan ve 2018\'de yaygınlaşacak olan bu uygulamayı durduramazsak, iş güvencemiz elimizden alınacaktır. Hangi sendikaya üye olursanız olun fark etmeyecektir. Sendikaların da ortadan kaldırılıp bireysel sözleşme döneminin önünü açacak olan bu sistemle daha az ücretle daha fazla çalışmaya zorlanacağız.\"



