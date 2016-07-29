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Eğitim

Öğretmenlerin mazeret tayinleri açıklandı

Başvurular, 11-17 Ağustos'ta kabul edilecek ve onaylanacak

29 Temmuz 2016 23:30

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için başvurularını 11-17 Ağustos'ta alacak.

Bakanlığın internet sayfasında yer alan duyuruya göre, MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, ilgili yönetmelik hükümlerince yapılacak.

Alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek, tercihe açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında başvuruların son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül 2016 esas alınacak.

Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.

Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il veya ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecek.

Başvurular, 11-17 Ağustos'ta kabul edilecek ve onaylanacak. Tercihler ise 22-26 Ağustos'ta yapılacak ve onaylanacak. Atamalar, 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 1 Eylül'den itibaren yapılacak.

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