Öğretmenlerin borcu siliniyor

MEB merkez ve taşra teşkilatında görevlendiren öğretmenlere çıkarılan borçlar siliniyor.



Bütçe kanunlarında yer alan bazı hükümlerin ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnamelere eklenmesi ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı:



MADDE 31- 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.



"GEÇİCİ MADDE 8- Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda ilgili mevzuatına göre geçici olarak görevlendirilenlere, 1/7/2006 ila 23/1/2009 tarihleri arasında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi kapsamında yapılmış olan ek ödemeler nedeniyle borç çıkarılmaz, çıkarılmış olan borç tutarlarının tahsilinden vazgeçilerek borç takibi işlemine son verilir."



Madde gerekçesi



MADDE 31- Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrosunda bulunan personelin aynı Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde geçici olarak görevlendirilmesi halinde, 1/7/2006 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde belirtilen ek ödemeden faydalanmaları mümkün olmamakla birlikte, belirtilen ek ödemeden faydalananlara Sayıştay tarafından fazla ve yersiz ödeme yapıldığı gerekçesiyle borç çıkartılmaktadır. 23/1/2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24/11/2008 tarihli ve 2008/14575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesiyle "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar"ın 16 ncı maddesinde yapılan değişiklikle Kararın yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere söz konusu hususa ilişkin düzenleme yapılmıştır. Madde ile, 1/7/2006 ila 23/1/2009 tarihleri arasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır.

