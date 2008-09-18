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Yaşam

Öğretmenlerin başarılı çalışmaları paylaşılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin eğitim ile ilgili başarılı çalışmalarının tüm öğretmenlerle paylaşılması için bir çalı#

18 Eylül 2008 03:00

MEB Müsteşarı Muammer Yaşar Özgül, "Öğretmenlerin Başarılı Çalışmaları" konulu yayımladığı genelgede, öğretmenliğin azim, sabır, gönüllülük, hoşgörü gerektiren ve özveri isteyen bir meslek olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin mevcut ve zor şartlar içinde imkânları zorlayarak sınıflarında, okullarında ve çevrelerinde eğitimle ilgili farklı uygulamalar yaptıklarının ve başarılı sonuçlar aldıklarının bilindiğini belirten Özgül, öğretmenlerin bu çalışmalarının diğer öğretmenlere de örnek olabileceğini kaydetti.

Özgül, başarılı örnekleri tanımak, ön plâna çıkarmak ve öğrencileri cesaretlendirmek amacıyla başarılı örneklerden tüm öğretmenlerin haberdar olması ve Türkiye'nin geneline yaygınlaştırılması için MEB tarafından bir çalışma başlatılacağını bildirdi.

Öğretmenler tarafından eğitimle ilgili herhangi bir konuda sınıf, okul ve okul dışında geliştirilen ve uygulanan örnek olabilecek başarılı çalışmaların İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirleneceğini belirten Özgül, çalışmaların il genelinde bütün öğretmenler ve yöneticiler tarafından paylaşılacağını ifade etti.

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