Öğretmenlerin avukatı sendikadan

Çubukçu, atamalara sahip çıktı

Gözler Bakan Çubukçu'da

Çelik'ten giderayak 350 imza

Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in bakanlığı döneminde yaptığı atamaların usulsüz olduğunu iddia ederek, "özellikle bir sendikaya mensup şube başkanlarının ve üyelerinin" görevlere atandığını ileri sürdü.Sendikalarının tespitine göre, 474 okul-kurum müdürü ve müdür yardımcısının "usulsüz atandığını" savunan Koncuk, bu kişilerin büyük çoğunluğunun son birkaç ayda görevlendirildiğini belirtti."Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazarak, tüm atamaların iptal edilmesini, atamaların mevcut mevzuat düzenlemelerine göre gerçekleştirilmesini istedik. Bu noktada Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya büyük görev düşmektedir. Ancak görünen o ki Bakan Çubukçu, bu atamaları iptal etmeye niyetli görünmemektedir. Oysa Çubukçu'nun eğitim çalışanlarının güvenini kazanmak için icraatlarına bu atamaların iptal edileceğini açıklayarak başlaması gerekirdi. Eğitim çalışanları ancak bu şekilde Çubukçu'nun samimi olduğuna inanabilirlerdi.Bu noktada sendikamız, 76. maddeye dayandırılarak yapılan atamalara dava açacaktır. Dava açmak isteyen öğretmenlere de sendikamız avukatlık hizmetinde bulunacaktır."