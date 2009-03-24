Öğretmenleri kızdıran unutkanlık

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, öğretmenlerin yolluklarını bir buçuk yıldır ödemediği ortaya çıktı.



Türk Eğitim-Sen bakanlığa başvurarak tam olarak 17 aydır ödenmeyen yolluk masraflarının öğretmenlere ödenmesini istedi.



Milli Eğitim Bakanlığı, 2008 tedavi yollukları dahil olmak üzere tam 17 aydır öğretmenlerin yolluk masraflarını ödemiyor. Söz konusu durum üzerine Türk Eğitim-Sen 2008 yılı tedavi masraflarının ödenmesi konusunda “hatırlatmada” bulunarak yollukların bir an önce ödenmesini istedi. Konuyu Kurul İdari Kurulu’nda gündeme getiren Türk Eğitim-Sen, bakanlığın 17 aydır söz konusu yollukları ödememesine karşın isteğine yönelik yanıt alamadı.



Hasta öğretmenler masraflarını

cebinden karşılıyor



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, aradan geçen süreye karşın ödemelerin yapılmamış olmasının büyük rahatsızlık yarattığını kaydederek, “Tedavi giderlerini cebinden karşılayan eğitim çalışanları, 2008 yılında bu paralarını alamamıştır. Hastalığın tedavisi için farklı illere gitmek zorunda kalanlar, gerek konaklama gerekse yol masrafını cebinden karşılamak zorunda kalmaktadır. Bazı çalışanlar, yol parasını bile borçla, harçla denkleştirmektedir” dedi. Böbrek hastaları ve kanser hastaları için durumun daha da kötü olduğunu ifade eden Koncuk, söz konusu hastalıkların uzun bir tedavi süreci gerektirdiğinden, hastaların masrafının katlandığına işaret etti.



“Bakan çalışanlara sahip çıkmalıdır”



Türk Eğitim-Sen olarak konuyu Kurum İdari Kurulu’nda da gündeme getirdiklerini anımsatan Koncuk, “Kurum İdari Kurulu’nda tedavi ile ilgili her türlü giderlerin zamanında ödenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda 26 Ekim 2007 tarihinde karar alındı. Ayrıca karar, 25 Mart 2008 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu’nda da belirtildi. Ancak bu kararın aradan geçen 17 aya rağmen uygulanmaması oldukça manidardır.



Tedavi giderlerinin ödenmesi konusunda 2009 yılında da sorun tam anlamıyla çözümlenebilmiş değildir” dedi. 2009 yılı bütçe kod yapısında değişikliğe gidilmesi nedeniyle bu kapsamda yolluk ödemelerinde kullanılan ödenek ile sağlık harcamalarında kullanılan ödeneklerin ayrıldığını kaydeden Koncuk, ödenek bekleme sıkıntısı yaşanmaması için yapılan bu düzenleme sonrasında da tedavi yolluklarının ödenmesinde ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi. Koncuk, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı vurdumduymaz bir tutum sergilemektedir. Diğer bakanlıklar personelinin tedavi yolluğunu zamanında öderken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın aynı hassasiyeti göstermemesi düşündürücüdür. İnsan hayatını doğrudan etkileyen bir konuya, böylesine seyirci kalınması şaşırtıcıdır. Türk Eğitim-Sen olarak Sayın Bakan’dan talebimiz; enerjisini eğitim çalışanlarının sorunlarına harcaması ve kendi çalışanına üvey evlat muamelesi yapmaktan vazgeçmesidir. Bakan Çelik, diğer bakanların yaptığı gibi kendi çalışanına sahip çıkmalıdır. Tüm bu nedenlerden dolayı tedavi yollukları gününde ödenmeli, gecikenlere ise gecikme zammı tahakkuk ettirilmelidir. Aksine yapılan uygulamalar eğitim çalışanlarını zor durumda bırakacaktır.”







