Öğretmenlere uyuşturucu eğitimi talebi

MHP'li milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, çocukların, bağımlılık yaratabilecek ürünlerin zararlarından korunmasını öngören kanun teklifin adının değiştirilmesi için önerge verdi.



Kabul edilen önerge doğrultusunda teklifin ''Uçucu Organik Bileşiklerin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'' olan başlığı, ''Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun Teklifi'' olarak değiştirildi.



MHP İzmir Milletvekili Şenol Bal, bine yakın bağımlılık yapan madde bulunduğunu belirterek, öğretmenlere, bağımlılık yapan bu maddeleri tespit edebilecek eğitimin verilmesi gerektiğini söyledi.



Çocukların terör örgütünce sokaklardaki eylemlere itildiğini ifade eden Bal, ''Olaylara karışan çocuklara cezai müeyyide uygulanmaması gerektiği söyleniyor. Evet doğru, bunu kabul ediyorum. Ancak çocukları kullanan, onları sokaktaki çatışmalara sokan terör örgütü ve onların siyasi temsilcilerinin ve gerekirse velilerinin cezalandırılması gerekir'' dedi.



CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, dünyada uyuşturucu kullanımının tehlike arz ettiğini, Türkiye'de de son yıllarda kullanımın artış gösterdiğini söyledi.



Uçucu madde alım-satımının engellenmesinin tek başına yeterli olmayacağına işaret eden Ağyüz, madde bağımlılığı yaratan ortamların gözden geçirilmesini istedi.



Ağyüz, Türkiye'de risk altında 9 milyon 300 bin çocuğun bulunduğunu, bu çocukların yoksulluk içinde yaşadığını dile getirerek, sadece İstanbul'da 2 bin 500-3 bin sokak çocuğunun olduğunu kaydetti.



CHP'li Ağyüz, Türkiye'nin ulusal uyuşturucu stratejisi ve politikasının bulunmadığını savundu.



'Hastanelerde tutulmasına gerek yok’



Soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, madde bağımlılığının fazla görüldüğü illerde özel programlar yürütüldüğünü ifade etti.



Akdağ, çocuk ve gençlerin, hastanelerde uzun süre tutulmasına gerek bulunmadığını, kapasitede bundan dolayı sıkıntı yaşandığını belirtti. Akdağ, zehrin, alışılan maddenin vücuttan atılması ve ilk psikiyatrik yaklaşım dışında, kişilerin hastanelerde tutulmasına gerek olmadığını bildirerek, Van, Diyarbakır, Konya, Bursa gibi illerde yeni psikiyatri hastaneleri ve bağımlılıkla ilgili tedavi merkezleri açtıklarını ve açmaya devam edeceklerini kaydetti.



