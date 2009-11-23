Öğretmenlere ücretsiz vapur seyahati

T24 - Öğretmenler, şehir hatları vapurlarıyla yıl sonuna kadar ücretsiz seyahat edebilecek.



Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan yazılı açıklamada, "Öğretmenimi Çok Seviyorum" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm ilköğretim ve liselerde görev yapan öğretmenler, dershane öğretmenleri, emekli öğretmenler ile üniversite öğretim üyelerinin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nden itibaren yıl sonuna kadar şehir hatları vapurlarında ücretsiz olarak seyahat edebileceği bildirildi.



Ücretsiz seyahat etmek isteyen öğretmenlerin, iskele girişlerinde bağlı oldukları kurum ve kuruluşlara ait kimlik kartlarını göstermelerinin yeterli olacağı kaydedildi.