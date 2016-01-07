Öğretmenlere regl dönemlerini sorduğu iddia edilen müdüre soruşturma

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, öğretmenlere regl dönemlerini sorup, gizlice ses kaydı yaptığı, okulda kadın öğretmen olmasına rağmen kız öğrencilere ergenlik dönemiyle ilgili kitapçıklar ve ped dağıttığı ileri sürülen Ovacık İlk ve Ortaokulu'nun erkek müdürü M.A. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Velilerin KESK'e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Nazilli Temsilciliği aracılığıyla konuyu ilettiği CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ise Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevaplaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Okul Müdürü M.A., konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Murat Gürkan’ın haberine göre, Nazilli'ye 50 kilometre mesafedeki kırsal mahalle Ovacık'ta, 200 öğrencinin eğitim gördüğü, 8'i kadın 13 öğretmenin görev yaptığı Ovacık İlk ve Ortaokulu Müdürü M.A., hakkındaki iddialar ortaya atıldı. Evli olan okul müdürü M.A.'nın kadın öğretmenlere, "Regl döneminde kadınlar genelde asabi olur. Siz de bu yüzden mi asabisiniz?" gibi ifadeler kullandığı ve baskı kurduğu ileri sürüldü. M.A.'nın ayrıca, 2014-2015 Eğitim Dönemi'nde, kız öğrencilere kadın öğretmenlerin vermesi gereken 'Ergenlik Dönemine Geçiş' eğitimini kendisini verip, bu konuda kitapçıklar ve kadın pedi dağıttığı da iddia edildi.

Öğrenciler ailelerine söyledi

S.C. (14) ve Z.D.'nin (14) de aralarında bulunduğu bazı öğrencilerin, kendilerine dağıtılan kadın pedlerini ailelerine götürüp, yaşadıklarını anlatması üzerine veliler, duruma tepki gösterdi. Kız öğrencilere erkek okul müdürü tarafından böyle bir eğitim verilip, ped dağıtılmasına tepki gösteren velilerden Turan Ulu, geçen 30 Aralık'ta Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundu. Ulu, okul müdürü M.A.'nın dağıttığı kadın pedi ve bu kadın pedi markasına ait kitapçıkları da dilekçesine ekledi.

Meclis'te soru önergesi verildi

Ancak, buna rağmen ilçe milli eğitim müdürlüğünün harekete geçmemesi üzerine veliler, konuyu Eğitim-Sen Nazilli Temsilciliği aracılığıyla CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'a iletti. Milletvekili Baydar, Eğitim-Sen'in su konudaki raporu doğrultusunda Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kadın öğretmenler de şikayetçi

Ayrıca kadın öğretmenler B.B ve M.E.'nin de geçen hafta, kendilerine sözlü tacizde bulunduğunu ileri sürdükleri okul müdürü M.A. hakkında Nazill İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçe verdikleri öğrenildi.

"Kadın rehberlik öğretmenlerinin görevidir"

Bu konuda kendilerine çok sayıda şikayet dilekçesi geldiğini; konuyu değerlendirdiklerini ve iki müfettiş görevlendirip, soruşturma başlattıklarını belirten Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, 'Ergenlik Dönemine Geçiş' konusunda öğrencilere kitapçık ve kadın pedi dağıtımının Milli Eğitim Bakanlığı ve firmalar arasında düzenlenen protokolle yapıldığını söyledi.

Bunların kadın rehberlik öğretmenleri aracılığıyla dağıtılması gerektiğine dikkat çeken Töre, "Ergenlik döneminde kız öğrencileri eğitmek adına firmalar zaman zaman gelir kadın rehber öğretmenler eşliğinde kız öğrencileri bilgilendirir ve eğitimini verir" diye konuştu.

"Ara rapora göre okul müdürünü görevden alacağız"

Okul Müdürü M.A.'nın kadın pedlerini kendisinin değil firma yetkililerinin dağıttığını söylediğine de dikkati çeken Töre, "Öğrenci ve velilerin de yazılı ifadelerine başvurulacak. Bu iddialar sözde doğru olabilir. Ancak iş yazılı ifadeye geldiği zaman iddialar değişebilir. Bunların hepsini değerlendireceğiz" dedi. Töre, okul müdürü M.,A.'nın kadın öğretmenlere sözlü taciz iddialarının da araştırıldığının altını çizip, "Soruşturmaya devam edeceğiz ancak toplum barışı ve huzuru için müdürü oradan alacağız bunun için de ara raporun gelmesini bekliyoruz" dedi. Okul müdürü M.A. ise konuşla ilgili açıklama yapmadı.