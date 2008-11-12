Öğretmenlere performans ödevi uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin proje ve performans görevleri ile ilgili olarak ders

öğretmenlerinin, görevlerin yerine getirilmesinde gerekli rehberliği yapmaları ve velileri masrafa zorlayacak görevlerin öğrencilere kesinlikle verilmemesi uyarısında bulundu.



Son günlerde, öğrencilerin sürece dayalı olarak değerlendirilmesini sağlayan proje ve performans görevleri ile ilgili Bakanlığa bazı şikayetler ulaşmıştı. Sözlü ve yazılı yapılan şikayetler, "ulaşılması zor kaynaklardan proje ve performans görevleri verilmesi", "ders öğretmenlerinin yeterince rehberlik yapmaması", "bir kısım ödevlerde kullanılan malzemelerin pahalı olması nedeniyle imkanı olmayan velilerin malzemeleri teminde zorlanması", "ödevlerin çoğunlukla internet üzerinden hazırlandığı, çalışmaların öğrenci katkısını içermemesi", "çalışmaların içerikleri yerine daha çok görselliklerinin değerlendirildiği", "oldukça sık verilen görevlerin öğrencinin evdeki zamanının büyük bir bölümünü aldığı ve buna bağlı olarak velilerin de öğrenciye yardımının kaçınılmazı

olduğu, bu ödevleri çoğunlukla velilerin yaptığı, bu nedenle de performans görevlerinin amacına hizmet etmediği" yönünde oldu. Şikayetler doğrultusunda Bakanlık, görevler ile ilgili olarak ders öğretmenlerinin, görevlerin yerine getirilmesinde gerekli rehberliği yapmaları ve velileri masrafa zorlayacak görevlerin kesinlikle verilmemesi uyarısında bulundu.

Ayrıca, öğrencilere verilecek proje ve performans görevlerinde sınıf düzeyinin ve okulun bulunduğu çevrenin gözetilmesinin önemine dikkat çekildi.



'Yarıyıl tatilinde ödev verilmeyecek'



Bakanlık, konuya ilişkin olarak yarıyıl tatili ile ilgili de uyarı yaptı. 25 Ocak 2008 tarihinde yarıyıl tatiline girecek ilköğretim öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırılması yönünde öğretmenler

tarafından seviyelerine uygun ve Bakanlıkça tavsiye edilen kitapların önerilmesi istendi.

Bunun dışında öğrencilerin dinlenmelerine fırsat vermek amacıyla her ne şekilde olursa olsun yarıyıl tatilinde ödev verilmemesi ve kurs düzenlenmemesi uyarısında bulunuldu.

