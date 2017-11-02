Öğretmenlere performans değerlendirmesi, tehdide dönüştü: Bana not için gelme hocam

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) "Cezalandırma aracı olarak değil, ödüllendirme ve teşvik mekanizması" olarak savunduğu öğretmenlere yönelik Performans Değerlendirme Sistemi 12 ilde pilot olarak uygulamaya girdi. Uygulamanın başlamasıyla öğrencilerin sınavlarda aldıkları notlar ile öğretmenleri tehdit etmeye başladığı belirtiliyor. Sisteme tepki gösteren Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Bakan İsmet Yılmaz'a öğrencilerin "Şamaroğlu öğretmenler”, “Şimdi yandın hocam”, “Türkiye’deki bazı öğretmenler sıfır alır”, “Hocam 100 ver, ben de 100 vereyim”, “Hocam sözlüleri daha girmedim haberiniz olsun”, "Kimse not için yanıma gelmesin" yorumlarını iletti.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın hazırladığı ve Öğretmen Strateji Belgesi’nde yer almasının ardından tartışma yaratan Performans Değerlendirme Sistemi, ilk günden itibaren öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaşmasını sağladı. Bakanlık, öğretmenleri “mesleki bilgi”, “mesleki beceri” ile “tutum ve değerler” başlıklarında değerlendirmeyi hedeflese de 12 ilde pilot uygulamanın başlamasının ardından öğrenciler sınavlarda aldıkları notlar ile öğretmenleri tehdit etmeye başladı.

Amaç-sonuç çelişkisi

Eğitim sendikalarının itirazlarına karşı performans değerlendirmesinde ısrarcı olan bakanlık, sistemin yaratılma amacını “öğretmenlerin gelişim ihtiyacını içeren konularda hizmet içi eğitimlere tabi tutulması” olarak öngörse de okullardaki yansıması farklı oldu. Sistemi, “öğretmenlerin zayıf yanları değil, güçlü yönleri de ortaya çıkarmak, bireysel gelişim programı belirlemek, merkezi eğitimler düzenlemek ve eksiklikleri gidermek” olarak açıklayan bakanlığa karşı öğrencilerin sosyal medya ve mesajlaşma programlarındaki tutumu, öğrencilerin form doldurarak öğretmenlere not vermesi ile sağlıklı sonuçlara ulaşılamayacağını ortaya koydu.

İtibar kalmadı

Bakanlık, ‘zorunlu’ performans değerlendirmesini “cezalandırma aracı olarak değil, ödüllendirme ve teşvik mekanizması” olarak savunurken bu sistemin nasıl işleyeceğinin öğrencilere anlatılmadan uygulanmaya başlanması, öğretmenleri de itibarsızlaşma noktasına getirdi. Sosyal medyada not verme sırasının kendisinde olduğunu düşünen öğrenciler, onlarca küfürün yanı sıra öğretmenlerini tehdit etmeye başladı.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yaşananlara tepki göstererek Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a öğrenci yorumlarını iletirken sistemin uygulanmaya başlamasının ardından öğrencilerden gelen yorumlar arasında “Şamaroğlu öğretmenler”, “Şimdi yandın hocam”, “Türkiye’deki bazı öğretmenler sıfır alır”, “Hocam 100 ver, ben de 100 vereyim”, “Hocam sözlüleri daha girmedim haberiniz olsun”, “Bir düşük ver de göreyim”, “Hocam sözlüm en son kaça olur”, “Yıl intikam yılıdır. Kimse not için yanıma gelmesin” ifadeleri yer aldı.