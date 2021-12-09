Öğretmenlere PCR testi yerine hızlı antijen kiti

Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüphanesi’nin açılışını yapan Bakan Özer, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.
Özer, "Hızlı antijen kiti şu an Sağlık Bakanlığı’nda onay sürecinde. Onay sonrası öğretmenlerimize PCR yaptırmayacağız, ‘hızlı antijen kiti’ni kullanmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ocak ayında Temiz okul' projesi başlatılacağını belirten Özer, "Tüm okullarımız, kantinden yemekhaneye baştan sona elden geçirilecek. Meslek liselerinde dolaplarımız sıralarımız yapılacak. Pandemi döneminde maske, dezenfektan ihraç ettik. Hızlı Antijen Kiti ürettik" diye konuştu.