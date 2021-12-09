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Politika

Öğretmenlere PCR testi yerine hızlı antijen kiti

Sağlık Bakanlığı’ndan onay bekleniyor

09 Aralık 2021 11:52

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere PCR yerine 'hızlı antijen' kiti uygulaması için Sağlık Bakanlığı’nın onayının beklendiğini bildirdi.
 
Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kütüphanesi’nin açılışını yapan Bakan Özer, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.
 
Özer, "Hızlı antijen kiti şu an Sağlık Bakanlığı’nda onay sürecinde. Onay sonrası öğretmenlerimize PCR yaptırmayacağız, ‘hızlı antijen kiti’ni kullanmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
 
Ocak ayında Temiz okul' projesi başlatılacağını belirten Özer, "Tüm okullarımız, kantinden yemekhaneye baştan sona elden geçirilecek. Meslek liselerinde dolaplarımız sıralarımız yapılacak. Pandemi döneminde maske, dezenfektan ihraç ettik. Hızlı Antijen Kiti ürettik" diye konuştu. 
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