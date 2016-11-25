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Eğitim

Öğretmenlere iadelerde Hatay'da rekor

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, iade kararından duyduğu memnuniyeti aktardı

25 Kasım 2016 22:41

Hatay’da 8 Eylül 2016 tarihinde açığa alınan 928 öğretmen görevine iade edildi. Öğretmenlerin haksız gerekçeyle görevinden alındığını belirten ve 3 aydır bu konuda büyük çaba harcayan, Eğitim İş ve Eğitim Sen sorumlularıyla sık sık bir araya gelen CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, iade kararından duyduğu memnuniyeti aktardı.

Dudu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ile biraz önce konuştu. Öğretmenlerin hepsinin görevine iade edildiğini ve eski görev yerlerinde göreve başlayacağını kaydeden Erdem, “Soruşturmalar sürecek” dedi.

Dudu, 34’ü Eğitim İş, çoğu Eğitim Sen’li 1000’e yakın öğretmenin göreve iade edilmesinden duyduğu memnuniyeti aktarırken, “Soruşturmaların sona ermesi için de ayrı bir mücadeleyi yürüteceğiz. Bu konuda sık sık görüştüğümüz Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’in de gündeme getirdiğimiz konuları dikkate almasından duyduğumuz memnuniyeti aktarmak isterim” dedi.

Dudu, “Yıllarca kamuda hizmet eden ve büyük emekler vererek öğretmenlik yapan kesimleri, sorgulamadan ve savunma hakkı tanımadan bir gecede çıkardığı KHK’larla açığa alma haksızlığını Hatay’da önledik” dedi.

Dudu, en büyük göreve iadede Hatay’ın birinci olduğuna işaret etti.

Tunceli’de  418 öğretmen göreve iade edilmişti

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