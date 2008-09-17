Öğretmenlere göreve iade şansı

Anadolu Liselerine 2005/73 sayılı genelge kapsamında atanan ve daha sonra yargı kararıyla atamaları iptal edilen bazı öğretmenlerin görevlerine dönmesine olanak sağlandı. Ankara 10. İdare Mahkemesi, 2005/73 sayılı genelge kapsamında atanan ve atamaları iptal edilen

öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atanmalarına İlişkinYönetmeliğin18.maddesine uyanların atama iptallerinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.



Eğitim-İş, 2005/73 sayılı genelge kapsamında atanan ve Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atanmalarına İlişkinYönetmeliğin18.maddesine uyan öğretmenlerin atama iptallerinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargı yoluna gitti. 10. İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararında 01 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren ve 20 Ekim 2006 tarihine kadar yürürlükte bulunan “Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin” 2. maddesinde, “Hollandaca, Japonca, İspanyolca, İtalyanca Öğretmenleri ile meslekî ve teknik öğretim kurumlarının endüstriyel teorik ve endüstriyel uygulama öğretmenleri hariç. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türdeki resmî Anadolu liselerinde görev alacak öğretmenleri” kapsayacağının belirtildiğine dikkat çekildi.



Kararda, “Yeniden Atama” başlıklı 18. maddesinde; 'Kapsama dahil okulların öğretmenliğine atananlardan; daha sonra çeşitli nedenlere bağlı olarak 3 yıl ve daha az süreyle öğretmenlik mesleğinden ayrı kalanlar ile kapsam dışındaki okullarda 5 yıl ve daha az süreyle görev yapanlar, kapsama dahil okullara atanmak istemeleri hâlinde, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmaları koşuluyla, aynı türdeki okullara yeniden atanabilirler' hükmüne, geçici 1. maddesinde de 'Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kapsama dahil okullarda kadrolu öğretmen olarak görev yapmakta olanlar, durumlarının bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığına bakılmaksızın görevlerine devam ederler. Daha önce kapsama dahil okullarda görev yapmakta iken herhangi bir nedenle bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevlerinden ayrılmış olanlardan, kapsama dahil okullara yeniden

atanmak isteyenler hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır' düzenlemesine yer verilmiştir denildi.



Telafisi güç zararlara neden olabilir



Gerekçeli kararda, söz konusu hükümlerden esas itibari ile Anadolu liselerine seçme sınavı ile atama yapılacağı, ancak daha önce Anadolu statülü okullarda görev yapıp çeşitli nedenlerle kapsam dışı okullara geçiş yapan öğretmenler için belirli koşullarda sınav şartının aranmayacağının anlaşıldığı belirtilerek, “Açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararlara sebebiyet vereceği anlaşılan dava konusu işlemin 2577 sayılı Kanunun 4001 sayılı Kanunla değişik 27. maddesi hükmü uyarınca teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” karar verildiği açıklandı.(



