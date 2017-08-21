Öğretmenlere geçici görev; öğrenciler ne yapacak?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz, 14 Ağustos’ta, öğretmenlerin geçici olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilmesi ile ilgili uyarıları içeren bir genelge yayımladı. Genelge'de geçici olarak görevlendirilen öğretmenler nedeniyle eğitim ve öğretimde sıkıntıların oluştuğu dikkat çekilerek “Geçici görevlendirilen öğretmenlerin yerine ek ders karşılığı görevlendirmelerin yapıldığı ve hatta bu ara dönemlerde bazı okullarda öğrencilerin öğretmensiz kaldığının tespit edildi" diye belirtildi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde geçici olarak görevlendirilmeleri nedeniyle okullarda yaşanan sıkıntıların, ilk ders ziline kadar çözülmesi için genelge yayımladı. Genelgede, “Geçici görevlendirilen öğretmenlerin yerine ek ders karşılığı görevlendirmelerin yapıldığı ve hatta bu ara dönemlerde bazı okullarda öğrencilerin öğretmensiz kaldığının tespit edildiği” belirtildi. Genelgede, “Öğretmenler, zorunlu olmadıkça öğretmenlik dışındaki işleri yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilmeyecektir” ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 14 Ağustos’ta, öğretmenlerin geçici olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilmesi ile ilgili uyarıları içeren bir genelge yayımladı.

Genelgede, öğretmenlerin geçici olarak diğer eğitim kurumlarında veya il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlerlendirilmeleri nedeniyle eğitim öğretimde sıkıntıların ortaya çıktığı belirtildi. Genelgede, “Geçici görevlendirilen öğretmenlerin yerine ek ders ücreti karşılığı görevlendirmelerin yapıldığı ve hatta bu ara dönemlerde bazı okullarda öğrencilerin öğretmensiz kaldığının tespit edildiğinin” belirtilmesi dikkat çekti.

Genelgede, öğrencilerin eğitim imkânlarından eşit şekilde yararlanabilmesi, eğitim öğretimin aksamaması, atıl kapasitenin aktif hale getirilmesi ve kamu zararı oluşturulmaması için şu talimatlar verildi:

* Eğitim kurumlarında norm kadro fazlası öğretmen bulunmaması, bu durumdaki öğretmenlerin ihtiyaç duyulan okullarda görevlendirilmesi esastır.

* Öğretmenler zorunlu olmadıkça öğretmenlik dışındaki işleri yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilmeyecektir.

* Zorunlu hallerde bu kapsamdaki görevlendirmeler; ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenler arasından öncelikle aynı ilçe içinden, aynı ilçede ihtilaç ve norm kadro fazlası öğretmenin bulunmaması halinde il içinden yapılacaktır.

‘Görevlendirmeler geçici olsun’

* Görevlendirmeler, eğitim ve öğretimin aksatılmaması ve ders bütünlüğünün sağlanması için ders yılı içerisinde yapılmayacak; bir sonraki eğitim öğretim yılı içinde yapılması düşünülen görevlendirmeler 1 Temmuz - 30 Eylül arasında planlanıp aynı tarihler içinde ve görev süreleri net olarak belirlenerek sonuçlandırılacaktır.