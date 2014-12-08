Öğretmenlere erken emeklilik hakkı geliyor

Daha önce sağlıkçılara tanınan yıpranma payı imkanı öğretmenlere de tanınacak. 4 yıl çalışan öğretmen 5 yıl çalışmış görülecek. 20 yıl sonra 5 yaş erken emekli olabilecek.

Radikal'de yer alan habere göre, Milli eğitimBakanlığı'nca (MEB) düzenlenen 19. Milli Eğitim Şurası'nda öğretmenlere her dört yılda bir yıpranma payı verilmesi önerisi benimsendi. Buna ilaveten öğretmenlerin ek göstergesinin 3600 olması da karara bağlandı. Bu sayede öğretmenlerin özellikle emekli olduktan sonra maaş ve ikramiyeleri artacak. Yıpranma payı sayesinde 20 yıl görev yapan bir öğretmen 5 yıl kazanmış olacak. Böylece 5 yıl daha erken emekli olma imkanına kavuşacak. Aynı hak sağlıkçılara da tanınarak onlara da erken emekliliğin yolu açılmıştı.

Antalya ’daki 19’uncu Milli Eğitim Şûrası’nda ‘Öğretmen Niteliğinin Artırılması’ konu başlığı altındaki komisyon çalışmasında rotasyonun (zorunlu yer değiştirme) kaldırılması, öğretmenlere yıpranma payı getirilmesi, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin ek ders ücretinin artırılması, nöbetin ücretlendirilmesi ve mülakat uygulamasının kaldırılması gibi kararlara imza atıldı.

'Rotasyonun katkısı olmaz'

Çalışmalara katılan Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Veli Demir, üç gün boyunca gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde alınan kararlara ilişkin bilgi verdi. Kamuoyunda çok tartışılan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan rotasyon kavramının ele alındığını belirten Demir, rotasyonun eğitim sistemine bir katkısı olmayacağının düşünüldüğü ve uygulanmaması kararı alındığını söyledi.

4 yıla 1 yıla yıpranma





Çalışan öğretmenle, emekli öğretmen arasında ciddi ücret farkı olduğuna değinen Veli Demir, “Ek gösterge sorunu vardı. Ek göstergenin 3600’e çıkartılması önerildi” dedi. Daha önce bazı iş kollarında (sağlıkçı gibi) 4 yıla 1 yıl yıpranma payı verildiğini hatırlatan Demir, “Bu, öğretmenlere de uygulansın denildi. Dolayısıyla 4 yıl çalışan öğretmen 5 yıl çalışmış kabul edilecek. 4 yıla 1 yıl yıpranma payı (erken emeklilik hakkı) verilecek” dedi.