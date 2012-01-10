-Öğretmenlere ek ders ücreti ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Bu ayın 15'inden itibaren ilk defa veya yeniden görevlendirilen öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek. Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, ilave ek ödeme tutarından yararlanmakta olan öğretmenlerden ilave ek ödeme tutarından kaynaklı fark tazminatından yararlananlara, ek ders ücretleri, söz konusu tazminat tutarından yararlandıkları sürece ödenmeyecek. 15 Ocak 2012 tarihinden itibaren ilk defa veya yeniden görevlendirilen öğretmenlere öngörülen fark tazminatı ödenmesine imkan bulunmadığından ek ders ücreti ödenecek. Karar ile ''milli emlak dairesi başkanı'' ibaresinden sonra gelmek üzere ''yükseköğretim kurumları genel sekreter yardımcıları'' ibaresi, ''genel sekreter yardımcısı'' ibaresinden sonra gelmek üzere ''tiyatro müdür yardımcısı, Atatürk Kültür Merkezi müdür yardımcısı, opera ve bale müdür yardımcısı'' ibaresi, ''kadrolarında bulunanlar'' ibaresinden sonra gelmek üzere ''Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar'' ibaresi eklendi. Ayrıca ''teşkilatları ile'' ibaresinden sonra gelmek üzere ''Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarında'' ibaresi, ''atananlar ile'' ibaresinden sonra gelmek üzere ''büyükşehir belediyeleri hesap işleri murakıpları'', ''ayniyat saymanı'' ibaresinden sonra gelmek üzere ''teberrukat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, malzeme saymanı'' ibaresi ve ''koruma güvenlik amiri'' ibaresinden sonra gelmek üzere ''koruma ve güvenlik amir yardımcısı'' ibaresi eklenmesine karar verildi. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğine eklenen madde ile de Genel Sekreterliğe ait kadrolara 15 Ocak 2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan personel için bu yönetmeliğin kadro karşılığı sözleşmeli personele ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı belirtildi.