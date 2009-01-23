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Yaşam

Öğretmenlere ek ders ücreti

Öğretmenler göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılacaklar.

23 Ocak 2009 02:00

Öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile görevlendirme ile çalışan eğitim çalışanları kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklik sonucunda; verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılacaklar. Görevlendirilen öğretmenlere buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenecek.

Ayrıca karar eklenen "ek madde" ile il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenecek.

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