Öğretmenlere EBA'da puan uygulaması iptal edildi

Eğitim Sen’in başvurusu üzerine öğretmenlere EBA sistemindeki faaliyetlerine göre puan verilmesi uygulaması iptal edildi.

Eğitim Sen, Ankara 1. İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda MEB tarafından EBA sistemi üzerinden hayata geçirilen uygulamaya “hukuka, kamu yararı ve hizmet gereklerine açıkça aykırı olduğu, yasal dayanağının bulunmadığı” iddialarına yer verirken, uygulamanın belirsizlikler nedeniyle ayrımcılığa neden olduğunu vurguladı.

MEB’in savunması: Oyundan ibaret

Davalı Milli Eğitim Bakanlığı ise uygulamayı, “Herhangi bir kayba neden olmadığı, bir gruba üstünlük sağlamadığı, uygulamanın amacının tamamen motivasyonu yüksek kılmak ve süreci herkes için eğlenceli, keyifli kılmak adına bir oyundan ibaret olduğu, öğretmen ve öğrencilerin hangi eylemlerden puan kazandıklarının EBA'da kendilerine sunulduğu, puanlamanın neye göre yapılacağının belli olmaması gibi bir durumun bulunmadığı, puan sistemiyle sadece EBA kullanımını artırmanın, eğitime desteğin artırılmasının ve öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmenin amaçlandığı” argümanlarıyla savundu.

Mahkeme: Uygulamaya ilişkin düzenleme yok

Mahkeme, Anayasa’daki “hukuki güvenlik” ve “belirlilik” ilkesine vurgu yaparak MEB’in “oyunlaştırma” savunması ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Öğretmenler için verilen puanların hangi kriterlere göre verildiği, verilen puanların nerede ve hangi amaçla kullanılacağı ortaya konulamadığı gibi, öğretmenlere puan verme uygulamasının eğitime ne şekilde bir katkı sağladığı hususunun da açıklanmadığı, söz konusu uygulamanın hem eğitime sağladığı katkı hem de öğretmenler yönünden nasıl ve hangi kriterlere göre uygulanacağına ilişkin açıklık ve belirlilik olmadığı, uygulamaya ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı, düzenlemeyle muğlak hususların giderilmediği görülmektedir.”

Uygulamanın hukuka aykırı olduğunu tespit eden idare mahkemesi, işlemin iptaline karar verdi.