Öğretmenlere cuma namazı görevi

Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan ve 29 Mayıs'ta toplu ibadete açılacak olan camiler için öğretmenlerin görevlendirildiği ortaya çıktı. Öğretmenlere, camiye gelenlere maske ve dezenfektan dağıtma görevi verildiği öğrenildi. Karara itiraz eden öğretmenlere ise “Gönüllü olmazsanız, biz görevlendiririz” denildiği ileri sürüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart’ta kapatılan ve iktidarın normalleşme adımları kapsamında 29 Mayıs’ta toplu ibadete açılacak olan camiler için öğretmenlerin görevlendirildiği ortaya çıktı.