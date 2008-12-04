'Öğretmenlere büyük görev düşüyor'

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü Ömer Balıbey, öğrencilerin yetiştirilmelerinde en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü söyledi.



Erzurum Öğretmenler Derneği (ERÖĞDER), Atatürk Üniversitesi Oditoryumu A Salonu'nda öğretmenlere yönelik bir program düzenledi. Programın açılışında konuşan Erzurum Öğretmenler Derneği Başkanı Naci Haliloğlu, Erzurum'da öğretmenlik yapmanın ayrıcalık olduğunu söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürü Ömer Balıbey ise öğretmen ve öğrencilerin teknolojik gelişmeleri takip ederek kendilerini yarına hazırlamak zorunda olduklarını belirtti. Türkiye'deki genç nüfusun büyük bir kazanç olduğunun altını çizen Balıbey, nüfusunun yüzde 55'inin 16-28 yaş arası gençlerden oluştuğunu, 6-20 yaş arasındaki öğrenci sayısının ise 20 milyonu bulduğunu ifade etti. Uzmanların 'böyle bir şans her ülkeye 90 yılda bir gelir' dediğini vurgulayan Ömer Balıbey, 20 milyonluk genç nüfusun iyi eğitilerek, bu şansın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.



Türkiye'de 683 bin öğretmenin görev yaptığını, MEB'e bağlı öğrenci sayısının ise 15 milyon olduğunu bildiren Balıbey, öğrencilerin nitelikli bir insan olarak yetiştirilmelerinde en büyük görevin öğretmenlere düştüğüne vurgu yaptı. Türkiye için dünya ile yarışan gençler yetiştirme zorunluluğu bulunduğunu belirten Balıbey, "Proje üreten, fotoğrafı büyük gören, küçük hesapları olmayan gençler yetiştirmek zorundayız.'' dedi.



Öğretmenliğin fedakârlık gerektiren bir meslek olduğunu hatırlatan Balıbey, "2000 yılında Tunceli'de 5 öğretmen şehit olmuştu ve Anadolu'nun değişik yerlerinde Tunceli'ye gitmek için 100 öğretmen başvurdu. İşte benim öğretmenimin fedakârlığı, kararlılığı, vatana olan sevgisi." diye konuştu.



Öğretmenlerin yaşam kalitelerinin artırılması için çalıştıklarının da altını çizen Genel Müdür Balıbey, ''Bu şartlarda Milli Eğitim Bakanlığımız öğretmenlerimize verilmesi gereken her şeyi vermiştir. İnşallah gelecekte daha fazla şeyler de verilecektir.'' şeklinde sözlerini tamamladı.



Programa katılan Vali Yardımcısı Mehmet Gök de amansız cehalete karşı ilk bayrağı açanın öğretmenler olduğunu ifade etti. Gök, çağın uygarlığını yakalamak için çok çaba sarf edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Bu arada programda Türk Sanat ve Halk Müziği konseri verilirken, Dünya Radyo'dan Mesut Baran şiir dinletisi, Ömer Pekin de stand-up gösterisi sundu.

