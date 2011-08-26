-Öğretmenlere, ''baskı yapmayın'' uyarısı ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere, '' yardımcı eğitim araçlarının ders kitapları yerine kullanılmaması, bunların satın alınması ve kullanılması yönünde velilere baskı yapılmaması'' uyarısında bulundu. MEB İlköğretim Genel Müdür Vekili Ahmet Murat Altuğ imzasıyla valiliklere gönderilen genelgede, 2011-2012 eğitim-öğretim yılının 19 Eylül 2011 tarihinde başlayacağı anımsatıldı. Genelgede, öğretmenlerin yeni eğitim-öğretim yılına yönelik mesleki çalışmalarının 5-16 Eylül arasında yapılacağı belirtilerek, bu kapsamda yapılacaklar sıralandı. Buna göre öğretmenler, okul ortamında karşılaşılan sorunları değerlendirerek çözümüne yönelik tedbirler alacak. Sınıf öğretmenleri ''serbest etkinlikler'' dersi için çeşitli etkinlik örnekleri hazırlayacak. Okul öncesi ve ilköğretim okullarına yeni başlayacak öğrenciler 12-16 Eylül arasında uyum programına alınacağı için, öğretmenler bu süreçte velilere ''İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, el yazısı, e-okul uygulamaları, veli bilgilendirme sistemi, ölçme ve değerlendirme, proje ve performans görevleri, ilköğretim kurumları standartları, devamsızlık'' gibi konularda bilgiler verecek. Velilerin okula ve eğitim sürecine aktif olarak katılımlarını sağlamak amacıyla veli bilgilendirme toplantıları düzenlenerek, bu konuda okulun web sayfasından duyurular yapılacak ve gerekirse velilerle rehber öğretmenler eşliğinde görüşülecek. Genelgede, okullarda yardımcı ders kitabı, ünite dergileri ve diğer yardımcı eğitim araç-gereçleri kullanılmasına ilişkin konuya da değinilerek, ''Yoğun emek ve ülkemizin mali kaynakları kullanılarak hazırlanan ders kitaplarının etkililiğini azaltıcı uygulamalardan kaçınılması, yardımcı eğitim araçlarının ders kitaplarının yerine kullanılmaması, yardımcı eğitim araçlarının satın alınması ve kullanılması yönünde velilere baskı yapılmaması gerekmektedir'' ifadesine yer verildi.