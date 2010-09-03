-ÖĞRETMENLERE 515 TL ÖDENEK ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere 2010-2011 eğitim-öğretim yılında hazırlık ödeneği olarak 515 TL ödenmesini önerdi. Öğretmenlere her eğitim-öğretim yılı başında verilen hazırlık ödeneğinin miktarı, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan teklifte artırılmadı. MEB, Maliye Bakanlığına bu ödeneğin 515 TL olması önerisinde bulundu. Önerinin bu şekilde kabul edilmesi halinde, öğretmenlere hazırlık ödeneği eğitim-öğretim yılı başında verilecek. Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil, ilköğretim müfettişleri hariç) her yıl eğitim-öğretime hazırlık ödeneği veriliyor.