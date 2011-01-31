-ÖĞRETMENLERE "TÜKETİCİ HAKLARI" EĞİTİMİ İSTANBUL (A.A) - 31.01.2011 - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) arasında, ''Haklarımızı Biliyor muyuz ve Bilinçli Tüketici Kimdir?'' adlı proje kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, kentteki ilköğretim okullarında görev yapan 3 bin 500 öğretmene haziran ayına kadar eğitim verilecek. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, çocukları bir üst öğrenime göndermenin temel amaç edinildiğini, programların ve müfredatların akademik içeriklerinin buna göre hazırlandığını söyledi. Bunun yanında çocukların hayata hazırlanmasının esas olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: ''Çocuklarımızı güncel, reel hayat içinde kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi haklarını, kendi sorumluluklarını bilen ve kendilerini en iyi şekilde ifade edebilen birey olarak yetiştirmek, temel müfredatın asıl amacı olması gerekiyor. Kalıcı olan, bir üst öğrenime gitmese de çocuklarımızda bir yaşam becerisi anlamındaki bu tür girişimci, hak arama ve kendini ifade etme temel kazanımlarıdır. Bu protokolle, öğrencilerimize sınıf öğretmenlerimiz aracılığıyla kendi haklarını talep ederken ne tür prosedürler izleyecekleri öğretilecek.'' TÜKODER Genel Başkanı Şükran Eroğlu da, 1990 yılında kurulan TÜKODER'in, tüketici haklarının gelişmesi, toplumun bilinçlenmesi ve tüketicilerin haklarını kullanması için gerek akademik gerekse sahada bir çok çalışma yaptığını belirtti. Eroğlu, Türkiye'de 55 şubede 25 bini aşkın üyelerinin bulunduğunu ve kamu yararına çalışan bir dernek olduklarını aktardı. Okullardaki müfredatta genel çerçevede tüketici haklarının anlatıldığını ancak genel olarak hangi mercilere başvurulması gerektiğinin, hak arama yollarının bilinmediğine dikkati çeken Eroğlu, ''Özellikle Tüketici Kulüpleri'nden sorumlu sınıf öğretmenlerinden başlamak istedik. Bu projeyi daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Öğrencilere ve velilere kadar ulaşan geniş bir yelpazede eğitim vermeyi hedefliyoruz'' dedi. Yıldız ve Eroğlu daha sonra projeye ilişkin işbirliği protokolünü imzaladı. -PROJE- Proje kapsamında TÜKODER ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenecek seminerlere ilköğretim okullarında görev yapan Bilinçli Tüketici Kulübü'nden sorumlu rehber öğretmen ile bir sınıf öğretmeni katılacak. Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği esasları dahilinde uzman kişiler tarafından verilecek 39 ilçede 3 bin 500 öğretmene eğitim verilecek. Seminerlere, TÜKODER Genel Başkanı, başkan yardımcısı, şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri eğitim görevlisi olarak katılacak. Seminer sonunda katılımcı öğretmenlere 6 saatlik seminer belgesi ile katılım belgesi verilecek. Dernek tarafından teklifi yapılan seminer ve projeye ait uygulamalar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.