-ÖĞRETMENLERE 24 KASIMDA İKRAMİYE KIZILCAHAMAM (A.A) - 03.11.2010 - 18. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlandığı ay öğretmenlere birer maaş ikramiye verilmesi ve ek ders saat ücretinin 12 TL'ye çıkarılması önerisi benimsendi. ''Eğitimde 2023 Vizyonu''nun tartışıldığı 18. Milli Eğitim Şurası'nda çeşitli konuları ele alan beş komisyon, çalışmalarını tamamladı ve bu komisyonlarda kabul edilen kararların görüşüleceği Genel Kurul toplantısına geçildi. Genel Kurul çalışmalarına Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu başkanlık yaptı. Genel Kurul'da ilk olarak ''Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı ve Mesleki Gelişimi''ni ele alan komisyonun kararları üzerinde Şura üyeleri görüşlerini dile getirdi. Söz alan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bu sabah komisyonda meydana gelen tartışma ve ardından yaşanan arbedeyi anımsatarak, şunları söyledi: ''Sabah pek hoş olmayan bir şey yaşandı. Sendikacılıkta böyle sert bir taraf var. Bizim tepkimiz şahsi tepkiler değildir, kimse yanlış anlamasın. Kırdığımız, üzdüğümüz arkadaşlar varsa kusura bakmasınlar. Ama inandıklarımızı, eğitim çalışanlarının geleceği bakımından önemli olan değerleri korumak için biz burada varız. Sayın Bakan bize bir söz verdi ve yaklaşık 500 gündür bu söz yerine gelmedi. 69 bin sözleşmeli öğretmenin kadrolu olması konusunda biraz daha gayret etmesini istiyoruz. Bu aynı zamanda Başbakan'ın da sözüdür, kabinenin de sözüdür. Bu sabahki tartışmanın ana ekseni bu konuda olmuştur. Komisyonda bütün öğretmenlerin kademeli olarak sözleşmeliye geçirilmesi maddesinin komisyondan geçmesi bizi gerdi. Buna itiraz ettik. Bu maddenin düzeltilmesini istiyoruz. Bu sözleşmelilik ayıbı mutlaka düzeltilmelidir.'' -ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN BİR MAAŞ İKRAMİYE- Genel Kurul'da, öğretmenlere her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiye ödenmesi, ek ders ücretinin saat ücretinin 6-7 liradan 12 liraya yükseltilmesi önerileri kabul edildi. Milli Eğitim Bakanı Çubukçu'nun, önerileri oylatırken bu maddelerin herkes tarafından kabul görmesi üzerine, ''Anlaşılan maddi konularda bir mutabakat var'' diye espri yapması üzerine salonlar gülüşmeler oldu. Sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili komisyon önerisi olarak Genel Kurul'a iletilen ''Öğretmenlerin istihdamında kullanılan kadrolu, sözleşmeli, ücretli gibi farklı uygulamaların kaldırılarak tek tip istihdam modeline geçilmesi, bir perspektif plan çerçevesinde eğitim personelinin performansa dayalı, özendirici yöntemlerle ve isteğe bağlı olarak sözleşmeli hale geçirilmesi için çalışmalar yapılması'' kararı, özellikle sendika temsilcilerinin tepkileri üzerine rapordan çıkarıldı. Komisyon kararı olarak Genel Kurul'a gelen maddelerden biri olan ''Öğretmen olarak atanacakların uzmanlık alanları da dikkate alınmak suretiyle öğretmenlik yapmalarını engelleyecek nitelikte fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları olup olmadığının ilgili fakülteye kayıt olmadan önce ve atama öncesinde detaylı bir şekilde tetkik edilmesi ve mesleğe atandıktan sonra her 5 yılda bir psikoteknik testten geçirilmesi'' önerisi de ''öğretmenlik mesleğinin saygınlığını yitireceği'' gerekçesiyle kabul edilmedi. Genel Kurul'da, ''Ortaöğretim alan öğretmeni ihtiyacının öncelikle eğitim fakültesi ortaöğretim alan öğretmenliği programları mezunlarından karşılanması ve bu programların 5 yıllık öğretim süresinin 4 yıla indirilmesi; öğretmen atamalarının zorunlu durumlar dışında yılda bir kez eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılması ve emeklilik işlemlerinin atama döneminden önce tamamlanarak atama dönemine kadar boş kadroların net bir şekilde belirlenmesi, bu işlemlerin standartlaştırılması; aday öğretmenlerin tek başına derse girmemesi ve tek öğretmen olarak bir okula atanmaması, öğretmenlik sınavında adaylara öğretmenlik meslek ve genel yetenek sorularının yanı sıra özel alan bilgisi soruları da yöneltilmesi'' kararları benimsendi. -RESİMLER ÇATIK KAŞLI OLMASIN- ''Eğitim Ortamları, Kurum Kültürü ve Okul Liderliği'' komisyonun raporu oylanırken de tartışmalar yaşandı. Kilis Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mustafa Cinoğlu'nun, ''Okullarda Atatürk, Türk büyükleri gibi resimlerin çatık kaşlı yerine güler yüzlü resimlerden seçilmesini istiyorum. Bu resimlerin küçük yaştaki öğrencilere örnek olmasını istiyoruz. Hatta bu salondaki Atatürk resmine bakın, güler yüzlü değil'' sözleri katılımcılar tarafından da onaylanırken, Cinoğlu'nun ''okullara askeri anlayışın yansıtılmamasını'' savunan görüşü, salonda katılımcıların çoğunluğunun ''Bu konunun ne alakası var şimdi'' şeklinde tepkilerine neden oldu. Bunun üzerine Çubukçu araya girerek, ''Lütfen kürsüye müdahale etmeyin. Burayı ben yönetiyorum'' dedi. Cinoğlu, konuşmasını protesto alkışlarıyla tamamladı. Bu komisyonun raporunda yer alan ''okullardaki güvenlik sorunlarını çözebilmek için eğitimden geçirilmiş güvenlik görevlileri istihdam edilmesi, okullara büyüklüklerine göre bütçe verilmesi, güçlü okul kültürleri geliştirebilmek için okulların kendine özgü sembolleri (logolar, amblemler, rozetler, marşlar, kahramanlar, hikayeler, gazeteler, tablolar, sloganlar, üniformalar vb.) oluşturularak okulun ortak kültürel değerleri güçlendirilmeli'' konularında görüş birliğine varıldı.