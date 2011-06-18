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Yaşam

ÖĞRETMENLERE 13 HAZİRAN KAYBI YOK ANKARA (A.A)

18 Haziran 2011 13:07

-ÖĞRETMENLERE 13 HAZİRAN KAYBI YOK ANKARA (A.A) - 18.06.2011 - 12 Haziran'da yapılan 24. Dönem milletvekili genel seçiminin ertesi günü okulların kapalı olması dolayısıyla örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, ders ve ek ders ücreti konusunda hak kaybına uğramayacak. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, ''Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimi nedeniyle 13 Haziran 2011 tarihinde idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyenlerin, 13 Haziran 2011 tarihindeki aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim görevi ile hazırlık ve planlama görevi karşılığı ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılması, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır'' denildi.

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