Öğretmenlerden 70 bin imza!

Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenevlerinin bandrol fiyatlarına yüzde 330 oranında yapılan zammın geri alınması ve öğretmenlerin öğretmenevlerinden personel kartları direk olarak yararlanabilmeleri amacıyla toplanan 70 bin imzayı Bakanlığa verdi.



Eğitim-İş Yönetim Kurulu, şube başkanları ve üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı önüne gelerek basın açıklamasında bulundu ve toplanan 70 bin imzayı Bakanlığa sundu. Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, MEB’in öğretmenlerin paraları ile yapılan öğretmen evlerinin bandrol ücretlerini 2009 yılı için yüzde 330 zamlandırarak 18 TL’den 60 TL’ye yükselttiğini belirterek, bandrol alma zorunluluğunun kaldırılarak öğretmenlerin öğretmenevleri ve sosyal tesislerin tüm hizmetlerinden indirimsiz faydalanmalarını istediklerini söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın bandrol fiyatına yüzde 330 oranında zam yapmasına karşın öğretmene yüzde 4 zam yapıldığına da dikkat çekerek, “Bu genelge ile öğretmenlerin ve ailelerinin öğretmenevlerinden yararlanma olanaklarını kısıtlamaktadır. Öğretmenler kendi evlerinde kuracı duruluna düşürülmüştür” dedi.



Öğretmenevlerinde yaşanan sıkıntıları da anlatan Adıbelli, “Birçok öğretmenevi dini esasların hakim olduğu ibadethanelere dönüştürülmüştür. Öğretmenevlerinde artık mescid, odalarda seccade, tespih bulunuyor. Artık oralarda sadece imamlar eksik dedi.



Adıbelli’nin konuşmasının ardından Eğitim-İş, öğretmenevlerinin tüm öğretmenlere sadece personel kartı ile indirimli olmasına yönelik toplanan 70 bin imzayı Bakanlığa verdi.



