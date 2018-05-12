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Öğretmenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü, 22 yaralı (2)

CENAZELER TESLİM EDİLDİ Ardahan’ın Çıldır ilçesinde şarampole devrilen midibüste hayatını kaybeden sürücü Ali Ekber Kumak, Iğdır Üniversitesi çalışanı Barış Özüm, öğretmen Nilgün Kıraç ve annesi Hatice Kıraç’ın cenazeleri, yakınlarına teslim edildi

12 Mayıs 2018 19:31

CENAZELER TESLİM EDİLDİ
Ardahan’ın Çıldır ilçesinde şarampole devrilen midibüste hayatını kaybeden sürücü Ali Ekber Kumak, Iğdır Üniversitesi çalışanı Barış Özüm, öğretmen Nilgün Kıraç ve annesi Hatice Kıraç’ın cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Felsefe öğretmeni Nilgün Kıraç\'ın Iğdır\'ın Melekli beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde görev yaptığı, kendisini ziyarete gelen annesiyle birlikte Gürcistan\'ı görmek için tura katıldığı belirtildi.
Kazada yaralanan 22 kişinin tedavileri sürerken, 2\'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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