Öğretmenler, 'üst düzey beceriler'in peşinde; Sarıyer'de buluşacaklar

MEB’in 2023 vizyonu doğrultusunda matematik ve fen bilimleri öğretmenleri, "Üst Düzey Becerilere Yönelik Soru Yazma" eğitiminde buluşacak. Program, öğretmenlere üst düzey beceri geliştiren sorular üretebilme ve yazabilme yetkinliği kazandırmak amacıyla yapılıyor.

Matematik ve fen bilimleri öğretmenleri, ‘Üst Düzey Becerilere Yönelik Soru Yazma’ eğitiminde buluşacak. Sarıyer Akademi, MATBEG işbirliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023 vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen programa, Sarıyer Belediyesi ev sahipliği yapacak.

Öğretmenlere, üst düzey beceri geliştiren sorular üretebilme ve yazabilme yetkinliği kazandırılarak, öğretmek ve üretmek amaçlı iki günlük atölye çalışması düzenlenecek.

650 kişi katılacak



Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM) ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek programa 51 ilden gelen 200 fen bilgisi, 200 matematik öğretmeninin yanı sıra 250 konuk ve protokolle toplamda 650 kişi katılacak. Boğaziçi, Ege ve Bahçeşehir üniversitelerinden beş akademisyenin yer alacağı program BKSM'de Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Eğitimde workshoplar, geri bildirim toplantıları ve sunumlar yapılacak.