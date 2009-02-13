Öğretmenler son derece tedirgin

Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, "687 bin öğretmenin bilgilerinin çalındığı" iddialarına ilişkin olarak, "Yaşanan bu olaydan sonra öğretmenlerimiz son derece tedirgin olmuşlardır" dedi.



Adıbelli yaptığı yazılı açıklamada, "687 bin öğretmenin ILSIS kayıtlarının çalınarak kimlik ve okul bilgilerinin internet ortamında paylaşıma açılmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın, çalışanların ve kamuoyunun gözünde güvenirliğini kaybettiğini" ileri sürdü.



Yaşanan bu olaydan sonra öğretmenlerin tedirgin olduğunu ifade eden dıbelli, şunları kaydetti:



"Çalınan bilgilerin kimler tarafından, hangi amaçlarla nasıl kullanılacağı bilinmemektedir. Kimlik bilgileri ve TC kimlik numaralarıyla sahte kimlik çıkartma, internet üzerinden alışveriş yapma, kredi kartı düzenleme gibi usulsüz ve kanunsuz işler yapıldığı, insanların mağdur edildiği bilinmektedir.



Sendika olarak olayı şiddetle kınıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in bu kadar skandaldan sonra derhal istifa etmesini, diğer sorumluların hakkında da gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz."

