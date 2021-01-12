"Öğretmenler rahata alıştı" diyen Nagehan Alçı: Benim için öğretmenlerimiz çok kıymetlidir

"Öğretmenler rahata alıştı" ifadesi tepki toplayan HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, aileisinde öğretmen büyüklerinin olduğunu belirterek, "Yazımdaki bir cümle öğretmenleri rahatsız etmiş. Benim için öğretmenlerimiz çok kıymetlidir." görüşünü savundu.

Alçı, “Dünkü yazımın yankı yaratacağını tahmin ediyordum ancak bu kadarını beklememiştim. Meğer herkes okulların açılmasını istiyormuş ama kimseden ses çıkmıyormuş… Dün tanıdık tanımadık onlarca öğretmen ve eğitimciyle konuştum ve yazıştım. Yalnızca öğretmen değil, birçok öğrenciyle de konuştum. Herkes, istisnasız aynı şeyi söyledi: Okulların açılmasını istiyoruz. Uzaktan eğitimden fayda sağlayamıyoruz. Bu arada yazımdaki bir cümle öğretmenleri rahatsız etmiş. Benim için öğretmenlerimiz çok kıymetlidir. Ailesinde de öğretmen büyükleri olan bir insanım. Hem babaannem Fikriye Alçı hem de kayınvalidem Şerife Kütahyalı emekli öğretmen. Babaannem yıllarca ilkokul çocuklarına emek vermiş, kayınvalidem ise matematik alanında yüzlerce çocuk yetiştirmiş bir cumhuriyet öğretmeni. Öğretmenlerin yaşadıkları sıkıntıların, çektikleri zorlukların, verdikleri emeklerin yakın şahidiyim. Hakları ödenmez.” ifadesini kullandı.

Alçı yazısında, “Kadınlar da çocuklarının eğitimine destek olmak, onların başında durmak için işlerini bırakıyor, kariyerlerine ara veriyorlar. Bu kadın hakları açısından da kabul edilemez bir durum! Bütün bunlar bize çok kötü sonuçlar olarak geri dönecek ey yetkililer… Buradan kendisi de çok deneyimli bir eğitimci olan Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a seslenmek istiyorum. Bir an önce hatta bu ay içinde kademeli olarak okullara dönüş için bir takvim belirlemeli ve okulları açmalısınız… İlkokullardan başlamak üzere yüz yüze eğitime dönmenin bir öncelik meselesi haline getirilmesi şart." düşüncesini dile getirdi.