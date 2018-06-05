Öğretmenler, öğrencileri ile hurdadan motorlu taşıt yaptı

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ile birlikte hurdadan topladıkları malzemelerle 8 aylık çalışmayla 5 bin lira harcayarak motorlu taşıt üretti. \'Anadolu\' adı verilen benzinle çalışan araç, saatte 50 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde Motorlu Araçlar Teknolojisi alan şefi Soner Özcan, öğretmenler Sadık Yapıcı, Ömer Yaşar, Çağatay Suseven, Maşallah Çelikel ve teknisyen Ergün Karataş, 10 öğrenci ile birlikte, araç yaptı. Yapımına 2017\'de başlanıp, 2018\'de tamamlanan aracı, Muş\'ta mayıs ayında düzenlenen bilim fuarında sergilediklerini ve büyük ilgi gördüğünü belirten Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni Ömer Yaşar, şöyle konuştu:

\"Niye böyle bir şeylerle uğraştık? Biz bunu öğrencilerimizin pratiklerini, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri maksatlı oluşturduk. Malzemelerini farklı farklı firmalardan, hurdalıktan, atölyedeki eskilerimizden destek alarak, onları toplayıp ortaya güzel bir ürün çıkardık. Bunların üzerindeki çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki günlerde araçta park ve hız sensörü uygulayacağız.\"

Derste yaptıkları ve \'Anadolu\' adını verdikleri aracın Muş\'un da ilk milli aracı olarak tarihe geçtiğini kaydeden Ömer Yaşar, \"Bir otomobilde ne varsa, her şey bu otomobilde olacak. Otomobildeki bu eksiklikleri öğrencilerle birlikte giderirken, onlara da uygulamalı eğitim vermiş oluyoruz. Öyle bir şey olacak ki; öğrencilerimiz kendi otomobillerin yapar hale gelecekler\" dedi.



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