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Yaşam

Öğretmenler odasında taciz iddiasına savcılık el koydu

Zonguldak’taki Fatih İlköğretim Okulu’nda, 13 yaşındaki 2 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen için adli soruşturma da başlatıldı.

08 Mayıs 2009 03:00

Zonguldak’taki Fatih İlköğretim Okulu’nda, 13 yaşındaki 2 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında idari soruşturma başlatılan sınıf öğretmeni 38 yaşındaki C.U. için adli soruşturma da başlatıldı.

Bir yıl önce İstanbul’dan gelerek Fatih İlköğretim Okulu'nda göreve başlayan öğretmen C.U., iddiaya göre ders saati sırasında nöbetçi olan 6'ncı sınıf öğrencisi S.T.’yi öğretmenler odasında dudaklarından öpüp elle tacizde bulundu. S.T.’nin durumu anlattığı arkadaşlarından G.Ş. de aynı şekilde tacize uğradığını söyledi. Bunun üzerine iki öğrenci, geçen hafta pazartesi günü okul yönetimine taciz olayını anlattı. Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Savcılık harekete geçti

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği 2 müfettişin soruşturması sürerken, taciz iddiasının basında yer alması üzerine Cumhuriyet Savcılığı da harekete geçti. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Savcı’nın talimatıyla bugün okula giderek olayla ilgili inceleme başlattı. Okul yönetiminden bilgi alan polis, daha sonra okul müdürünün odasında, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen rehber öğretmen nezaretinde tacize uğradığı iddia edilen öğrenciler S.T. ve G.Ş.’yi dinledi. Öğrenciler, daha sonra ifadeleri alınmak üzere şubeye götürüldü. Bu sırada okula gelen G.Ş.’nin annesi de öğretmenden şikayetçi olduğunu söyledi.
Taciz olayının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çatalağzı Beldesi’ndeki Gazi Osmanpaşa İlköğretim Okulu’nda görevlendirilen öğretmen C.U.’nun da ifadesinin alınacağı bildirildi.

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