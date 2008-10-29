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Yaşam

Öğretmenler odasında gizli kamera

Adana’da bir lisede öğretmenler odasına eski müdür tarafından gizli kamera yerleştirildiği iddia edildi.

29 Ekim 2008 02:00

Adana'da bir lisenin öğretmenler odasına eski okul müdürü tarafından gizli kamera ve ses kayıt cihazı yerleştirildiği iddia edildi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki bir lisede, geçen eğitim-öğretim sezonunda müdür olarak atanan S.F.A'nın talimatıyla hırsızlık ve kavga olaylarını önleyebilmek için okul koridorlarını, bahçesini ve laboratuvarları gösteren güvenlik kameraları yerleştirildi.

Danıştay kararıyla atamaların iptal edilmesinin ardından S.F.A, okul müdürlüğünden alınarak bir başka lisedeki öğretmenlik görevine geri döndü. Okulda görevli bazı öğretmenler, öğretmenler odasında yangın sensörü olarak yerleştirilen cihazın içinde kamera olduğundan şüphelenerek, durumu diğer idarecilere bildirdiler.

İddiaya göre, yangın sensörünün içinde, kamera ve ses kayıt cihazı bulundu.

Bunun üzerine, bazı öğretmenler tarafından durum, dilekçe ile Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Abdulgafur Büyükfırat, iddiaların kendilerine ulaştığını, bir kurul oluşturulduğunu ve müfettişler tarafından iddiaların incelendiğini belirterek, ''Eğer bir suç unsurun rastlanırsa hem idari hem de adli soruşturma için gerekli girişimleri yapacağız'' dedi.

Üyelerinin de bulunduğu okulda sendika olarak iddia ile ilgili çalışma yürüttüklerini isöyleyen Eğitim-Sen Şube Başkanı Güven Boğa, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Şu anda bir okulda öğretmenlik yapan kişinin, müdürlük görevi sırasında öğretmenler odasında konuşulanları dinleyip, eğitimcileri kendi tarafından olan ve olmayanlar olarak ayırmaya çalıştığı öğrenildi. Bu konunun takipçisi olacağız.''

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