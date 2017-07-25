Öğretmenler mesleğe yemin ederek başlayacak

Öğretmenler, doktorların mesleğe başlamadan önce 'Hipokrat yemini' ettiği gibi artık okullarda öğrencilere eğitim vermeden önce yemin edecek.

Takvim'de yer alan habere göre, Doktorluk mesleğinde olduğu gibi yemin etme zorunluluğu artık öğretmenlik için de gereçli olacak. Öğretmen yemininde, "öğrencinin üstün menfaatini korumak" için ant içilecek. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla 81 ilin milli eğitim müdürlükleri ve okullarına "24 Kasım Öğretmenler Günü" başlıklı genelge gönderildi.

Genelgede, asli olarak göreve başlamaya hak kazanan öğretmen adayları için yemin töreni düzenleneceği belirtildi.