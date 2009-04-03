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Yaşam

Öğretmenler maaş kesintisini protesto etti

Binlerce öğretmen, bütçede harcamaların daraltılması gerekçesiyle maaşlarındaki kesinti yapılmasını protesto etti.

03 Nisan 2009 03:00

Letonya'nın başkenti Riga'da binlerce öğretmen, hükümetin, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 10 milyar dolarlık uluslararası kurtarma paketini alabilmek amacıyla bütçede harcamaların daraltılması gerekçesiyle maaşlarındaki kesinti çalışmasını protesto etti.

Polisin verdiği bilgiye göre, Letonya'da geçen şubatta hükümetin düşmesine neden olan ekonomik krizin yol açtığı bütçe kesintilerine karşı yapılan bu en büyük protesto gösterisine, bu küçük Baltık ülkesinin her köşesinden yaklaşık 12 bin öğretmen katıldı.

Ülkenin yeni merkez sağ hükümetinin ana binasının karşısındaki bir parkta toplanan öğretmenler, hükümeti ıslıklarla ve şarkılarla protesto etti.

Letonya'da öğretmenlerin maaşlarında ocak ayında yüzde 15 kesinti yapıldığı, haziran'da da yüzde 20 kesinti daha yapılması planlandığı bildirildi.

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