Öğretmenler 'kayıp' ilanı verdi

687 bin öğretmenin kimlik bilgileri çalındı

23 yeni üniversitenin rektör adaylarının mülakatı tamamlandı Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEBBİS kapsamında uygulamaya koyduğu ve eğitim alanındaki birçok hizmetin sanal ortama taşınmasını sağlayan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki (İLSİS) tüm verilerin çalınmasına tepki gösteren öğretmenler, Bursa'da yerel gazetelere 'kayıp' ilanı verdi.Öğretmenler böylece, çalınan bilgilerinden kaynaklanan hukuki sonuçların önüne geçmeyi planlıyor.Türk Eğitim-Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, 687 bin öğretmenin T.C. kimlik numaraları, isimleri, çalıştıkları okullar gibi sadece il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yer alması gereken bilgilerin çalındığını açıkladı.Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında çalınan bilgiler sebebiyle yerel gazetelere 'kayıp' ilanı vereceklerini belirten Türkoğlu ve sendika üyesi öğretmenler, bugünkü gazetelere, "Her türlü kimlik ve özlük bilgilerim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) muhafaza edememesinden dolayı çalınmak suretiyle kaybolmuştur. Hükümsüzdür" şeklinde gazetelere ilan verdi.MEB'in öğretmenlerin özel bilgilerini muhafaza edemediğini öne süren Türkoğlu, öğretmenleri 'kayıp' ilanı vermeye çağırdı. Verdikleri ilanlarla hukuki sorumluluktan kurtulduklarını vurgulayan Türkoğlu, Bursa'daki yerel gazetelere bugün onlarca öğretmenin ilan verdiğini açıkladı."Medya organlarında kayıp kimliklerin başa ne dertler açtığını sık sık görüyoruz. Bizler de zor duruma düşmemek için 'kayıp ilanı' verdik." diyen Türkoğlu, "687 bin öğretmenimizin okul ile T.C. kimlik numaralarının da yer aldığı bilgilerin, çalınarak ünlü paylaşım sitesi rapidshare'e yüklendiği ortaya çıktı. Art niyetli insanların bu bilgiler üzerinden öğretmenlerimizi ekonomik ve sosyal zarara sokmasının ötesinde adres bilgilerinin de deşifre olmasıyla pek çok özel sorunundan dolayı adresi gizleyen meslektaşlarımızın başına gelebilecek olumsuzluğun bedelini kim ödeyecek, merak ediyoruz. Gelişmiş, demokratik, çağdaş ülkelerde böyle bir skandalın basit bir soruşturmayla geçiştirilmesi kabul edilemez" dedi.