-Öğretmenler ikramiye istiyor ANKARA (A.A) - 20.11.2011 - Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, 18. Milli Eğitim Şurasında alınan karar gereği 24 Kasım Öğretmenler Gününde tüm eğitimcilere bir maaş tutarında ikramiye verilmesini istedi. Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl yapılan 18. Milli Eğitim Şurasında, tüm öğretmenlere her 24 Kasım öğretmenler gününde bir maaş tutarında ikramiye verilmesi yönünde sendika olarak teklif sunduklarını ve bu önerilerinin oy çokluğuyla kabul edilerek şura kararı haline geldiğini belirtti. Kamuda ''Eşit işe eşit ücret'' uygulamasını gerçekleştirmek için geçen hafta çıkarılan 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de öğretmenlerin unutulduğunu ve öğretmenlerin kamuda en düşük ücret alan kesim haline geldiğini savunan Avcı, şunları kaydetti: ''Öğretmenlerimizin ikramiyelerinin 24 Kasımda kutlanacak Öğretmenler Günü'ne yetiştirilmesini istiyoruz. Sayın Başbakanımızdan ve Sayın Milli Eğitim Bakanımızdan 'eşit işe eşit ücret' düzenlemesinde unutulan öğretmenleri hatırlamalarını ve öğretmenlerimizin ikramiyelerini bir hafta sonra kutlanacak olan Öğretmenler Günü'ne yetiştirmelerini bekliyoruz.''