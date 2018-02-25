T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Öğretmenler her yıl değerlendirilecek, notu düşük olan eğitime alınacak

Notun yüzde 30'u öğrenci-veli gelecek

25 Şubat 2018 11:01

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik performans sisteminde yönetmelik çalışmalarını tamamladı. Yeni sistemde öğretmenler, her yıl öğrenci, veli ve yöneticilere sorulacak değerlendirme ile karşı karşıya kalacak. Bakanlık 4 yılda bir düzenleyeceği sınavla öğretmenlerin milli ve manevi değerlerini ölçecek. Sınavda Atatürkçülük konuları sadece yüzde 5 oranında olacak. Ayrıca artık sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmesinde, okul müdürü atanmasında, ek hizmet puanı verilmesinde, yurt dışı görevlerde, başarı belgesi için ve öğretmenlikte yükselmede performans sistemi kullanılacak. Değerlendirmeden düşük not alan öğretmenler ise hizmet içi eğitimlere katılıp yeniden sınava tabi tutulacak. MEB’in yönetmelik taslağından dikkat çeken başlıklar şöyle:

Notun yüzde 30’u öğrenci-veli: Öğretmenlerin nihai performans puanının, yüzde 25’ini müdür notu, yüzde 15’ini veli notu, yüzde 15’ini öğrenci notu, yüzde 20’sini zümre öğretmenlerinin notu, yüzde 15’ini diğer öğretmenler ve yüzde 10’unu da özdeğerlendirme puanı oluşturacak. Öğretmenlerin sınava girdikleri yıl ise performansların yüzde 30’unu sınav notu oluşturacak.

4 yılda bir sınav: Taslağa göre öğretmenler, dört yılda bir “Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri” kapsamında sınava tabi tutulacak. 

Maneviyat Atatürkçülük’ün 2 katı: Bakanlığın sınavında yüzde 10 oranında öğretmenlerin milli ve manevi değerlerinin ölçülmesi planlanırken, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konuları oranı sadece yüzde 5 oranında kalacak.

Notu düşük olan eğitime: Öğretmenlerin nihai performans değerlendirme puanı hesabında 90-100 puan arası (A) düzeyi, 76- 89 puan arası (B) düzeyi, 60- 75 puan arası (C) düzeyi ve 0-59 puan arasında olanlar (D) düzeyi olarak notlandırılacak. Bakanlık öncelikle ‘D’ başarı düzeyinde yer alan öğretmenlerden başlayarak “C ve B” başarı düzeylerindeki öğretmenleri yüz yüze veya uzaktan hizmetiçi eğitime alacak.

Ek hizmet ve başarı belgesi: Yönetmelik taslağına göre, öğretmenler puanlarına göre atanacak ve ödüllendirilecek.

Sözleşmeliye not şartı: Bakanlığın 4 yıl boyunca kadroluya geçiş için değerlendirdiği sözleşmeli öğretmenler için de performans değerlendirmesi temel kriter olacak. Bakanlığın ikinci sınıf öğretmen olarak davrandığı sözleşmeli öğretmenlerin her yıl sözleşmelerinin yenilenmesi için gereken yıllık performans değerlendirme puanlarının hesaplanmasında da bu sistem kullanılacak.

Yöneticilik için not şartı: MEB yeni sistemi yönetici atamalarında da kullanacak.

 

ETİKETLER

öğretmenöğrenciperformanshaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24