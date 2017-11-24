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Öğretmenler Günü'nde ilkokul öğrencisini betona oturttu

KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir okulun bahçesinde yapılan Öğretmenler Günü kutlamasında okul müdürü bir çocuğu cezalandırarak tören boyunca beton zeminde oturttu

24 Kasım 2017 22:20

KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesindeki bir okulun bahçesinde yapılan Öğretmenler Günü kutlamasında okul müdürü bir çocuğu cezalandırarak tören boyunca beton zeminde oturttu. Öğrenci soğuk havada beton zeminde otururken, bazı öğrenci velileri tepki gösterdi.
Olay bugün, Kartepe\'deki bir ilkokulun bahçesinde yapılan Öğretmenler Günü kutlamasında meydana geldi. Kutlama sırasında okul müdürü A.G., iddiaya göre, yaramazlık yapan öğrenciye sinirlendirdi ve sırada duran öğrencilerin önünde beton zemine oturttu. Okul müdürü, öğrencinin tören boyunca yerden kalkmamasını istedi. Etkinlik sırasında okul bahçesinin etrafında bulunan veliler görüntü çekerken, bir yandan da bu cezalandırmaya tepki gösterdi. Bir kadın veli, \"Çok yanlış, orada öyle hepsinin içinde oturtulması çok yanlış. Haydi müdür oturtuyor, öğretmenler kaldırabilir. Psikolojisini düşünsene, ne olursa olsun o çocuk\" derken, bir veli, \"Öğretmenler müdahale edebilir ama?\", diğer bir veli ise \"Banka oturttursun, yere oturtmak ne demek? Karnı ağrır\" diyerek tepki gösterdi. Öğrenci tören boyunca yerde otururken, etkinliklerde dereceye giren öğrencileri öğretmenleri kutladı.
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, olayla ilgili inceleme başlatacaklarını söyledi.

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