Türk Eğitim-Sen'in 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniye yaptığı anketin sonuçlarına göre, öğretmelerin bir çoğu kredi kartı borçlusu iken birçoğu da gelecek için kaygılı.



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle yaptıkları anketin sonuçlarını açıklarken, öğretmenlerin yüzde 71’inin kredi kartı ve banka borcunun olduğunu bildirdi. Koncuk, ankete göre, öğretmenlerin yüzde 48.8’inin kazandığı ücret ile zor geçindiğini açıklarken, yüzde 76.2’sinin banka kredisi kullandığını söyledi.

Türk Eğitim-Sen’in, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı “öğretmenlerin sosyoekonomik durumu” konulu anketi, Genel Başkan İsmail Koncuk yaptığı basın toplantısı ile açıkladı. 2 bin 178 öğretmenin yer aldığı ankete katılanların yüzde 86.7’sini evli, yüzde 77.1’inin ise çocuğunun olduğunu belirten Koncuk, ankete katılan öğretmenlerin yüzde 48.6’sının 2, yüzde 27.2’sinin 1, yüzde 17.5’inin 3, yüzde 6.2’sinin 4 çocuğunun bulunduğunu bildirdi.



Öğretmenler geçinemiyor



Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 48.8’inin kazandığı ücretle zor geçindiğini, yüzde 45’inin ise gelirinin sadece temel ihtiyaçları karşılamaya yettiğini ifade ettiğini anlatan Koncuk, kazandığı ücretle geçimini rahat sağlayan öğretmeni ise sadece yüzde 6.2 olduğunu kaydetti.

Öğretmenlerin yüzde 76.2’sini banka kredisi kullandığını, yüzde 69.3’ünün ise bireysel ihtiyaç kredisi kullandığını belirten Koncuk, yüzde 16.9’unun konut kredisi, yüzde 12.8’inin taşıt kredisi, yüzde 1’inin ise eğitim ve konut geliştirme kredisi kullandığını bildirdi.



Öğretmenlerin yüzde 71'inin kredi kartı borcu var



Ankete göre, öğretmenlerin yüzde 71’inin kredi kartı ya da banka borcu olduğunu belirten Koncuk, borcu olan öğretmenlerin yüzde 49.1’inin bin -3 bin YTL, yüzde 30.5’inin 3 bin-10 bin YTL, yüzde 12’sinin ise 10 bin-30 bin YTL borcu olduğunu söyledi. Ankete göre öğretmenlerin yüzde 4’ünün 30 bin -50 bin YTL, yüzde 2.8’inin 50 bin-100 bin YTL, yüzde 1.1’inin ise 100 bin -150 bin YTL arasında borcu bulunuyor.



Koncuk, öğretmenlerin en büyük sorun olarak ise ücret yetersizliğini gördüğünü bildirdi. Ankete göre öğretmenlerin yüzde 33.3’ü en büyük sorunun ücret yetersizliği olduğunu belirten Koncuk, yüzde 18.1’ini toplu sözleşme ve grev hakkının olmamasını, yüzde 17.2’si adam kayırma, siyasi baskılara maruz kalmayı, yüzde 13’ünün de öğretmenlik mesleğinin toplumda itibar görmemesini; en büyük sorun olarak gördüğünü açıkladı. Koncuk, öğretmenlerin yüzde 9’unun da eğitim politikalarının sık sık değişmesini, yüzde 3.7’sinin kadrolu öğretmen türleri dışında öğretmen istihdamını, yüzde 3’ünün ek ders ücretlerinin düşüklüğünü, yüzde 1.7’sinin sınıfların kalabalık olmasını, yüzde 1’inin de öğretmenlikte kademelendirme sistemini sorun olarak gördüğünü kaydetti.



Koncuk, “Öğretmenlere, öğretmenlik mesleğini nasıl seçtiklerini sorduk. Öğretmenlerin yüzde 55.2’si ‘idealimdi’ derken; yüzde 23’ü ‘zorunluluk’, yüzde 13.4’ü ‘tesadüf’, yüzde 4.7’si ‘tercih hatası’, yüzde 3.7’si de ‘aile mesleği’ cevabını vermiştir” dedi.



Öğretmenlere “yeniden dünyaya gelseniz hangi mesleği seçersiniz?” diye sorduklarını da belirten Koncuk, ankete katılanların yüzde 34’ünü yine öğretmenlik mesleğini seçeceğini ifade ettiğini yüzde 12’sinin doktor ya da diş hekimi, yüzde 11’inin avukat/hakim/savcı, yüzde 10.4’ünün kaymakam/vali olmayı tercih ettiğini bildirdi.



Koncuk, ankete göre öğretmenlerin yüzde 87.8’inin hükümetin mevcut eğitim politikalarını başarılı bulmadığının altını çizdi. Anket ile öğretmenlerin ayda kaç kitap okuduklarını da tespit ettiklerini söyleyen Koncuk, ankete göre öğretmenlerin yüzde 40.5’ini ayda 1, yüzde 16.8’inin ayda 2, yüzde 6.7’sinin ayda 3, yüzde 4.2’sinin ayda 4, yüzde 2.5’inin ise ayda 5 kitap okuduğunu açıkladı.



Öğretmelerin en büyük korkusu ' gelecek'



Koncuk, ankette öğretmenlerin hayata dair en büyük korkusunun ise gelecek korkusu olduğunu anlattı. Ankete katılanların yüzde 28.7’sini en büyük korkusunun gelecek korkusu olduğunu, yüzde 21.1’inin iftiraya uğramaktan korktuğunu, yüzde 15.4’ünün de ölüm, ailesini ve sevdiklerini kaybetmekten korktuğunu ifade etti. Koncuk, öğretmenlerin yüzde 15.2’sinin sağlık problemi yaşamaktan, yüzde 7.6’sının mutsuz olmaktan, yüzde 6.3’ünün parasızlık, yüzde 5’inin de işini kaybetmekten korktuğunu söyledi. Koncuk, ankete katılan öğretmenlerin yüzde 94.8’inin de öğretmenevlerinden istediği gibi faydalanamadığını bildirdiğini kaydetti.



Koncuk:'kaygı verici'



Anket sonuçlarının öğretmenler açısından kaygı verici olduğunu belirten Koncuk, “Bu anket, ekonomik krizin öğretmenleri ve dolayısıyla tüm eğitim çalışanlarını vurduğunu gözler önüne sermektedir. Öğretmeni, memuru, teknisyeni, hizmetlisiyle bir bütün olan eğitim çalışanları, ekonomik yetersizlikler dolayısıyla geçimlerini sağlamakta zorlanmaktadır” dedi. 24 Kasım’lara umutla bakabilmek için öncelikle öğretmenlerin ve tüm eğitim çalışanlarının sosyo-ekonomik durumlarının düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Koncuk, Başta Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik olmak üzere idarecileri öğretmenlere “sahip çıkmaya” davet etti