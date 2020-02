Öğretmenler, engelli öğrenci için seferber oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde yaşayan, doğuştan cam kemik hastası, konuşma ve duyma engelli 10 yaşındaki Doğan Böğüş için öğretmenleri seferber oldu. Böğüş\'ün eğitimi için 6 farklı dersine giren öğretmenler, sırasıyla çocuğun evine giderken, sağlıklı iletişim sağlamak amacıyla işaret dili de öğrendi.

Osman Yozgatlı Mahallesi\'ndeki Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu 5\'inci sınıf öğrencisi Doğan Böğüş, cam kemik hastalığıyla doğdu. Anne Sunay Böğüş (38) ve baba Akif Böğüş (38), 2 çocuğundan küçüğü Doğan Böğüş\'ün tedavisiyle uğraşırken, eğitiminin aksamaması için de çaba sarf ediyor. Evden dışarıya çıkamayan ve yürüyemeyen Doğan Böğüş için öğretmenleri de aynı duyarlılıkla hareket ediyor. 6 branşta farklı derslere giren öğretmenleri, her gün sırasıyla, Böğüş\'ün evine gelerek ders veriyor. İşitme ve konuşma engelli Doğan Böğüş için öğretmenleri, işaret dilini de öğrendi.

İNTERNETTEN İŞARET DİLİ ÖĞRENDİLER

Böğüş\'ün en sevdiği resim dersinin öğretmeni Elif Karakuş Tümer, \"Bu eğitim- öğretim yılında, Doğan\'ın bizim okulumuza kaydı yapıldı. Daha önce ilkokuldaki öğretmenlerinden eğitim almış. Biz göreve başlayınca ilk etapta işaret dili bilmediğimiz için biraz zorlandık. Daha 9\'uncu dersimiz. Farklı branşlarda 6 öğretmen giriyor. Dersler için internet aracığıyla işaret dili öğrenmeye başladık. Derslerden önce, işaret dili üzerinde çalışarak eve geliyoruz. Doğan\'a nasıl yardımcı olabiliriz diye emek harcıyoruz. Doğan, resim yapmayı çok seviyor. Bu da benim için büyük bir avantaj. Bazı derslerinde zorlanabiliyor. Fakat resim derslerinde çok rahat, eğlenerek yapıyor. 3 saatimi derse ayırıyorum. Özellikle parmak kaslarını geliştirecek boyama derslerini yapıyoruz. Çok başarılı ve güler yüzlü bir öğrencimiz. Onunla ders yapmayı çok seviyorum\" dedi.

\'ÖĞRETMENLERİMİZ HERŞEYİ YAPIYOR\'

Öğretmenlerin çocuğu için her fedakarlığı yaptığını belirten baba Akif Böğüş (38), \"Oğlumuz Doğan\'ın doğuştan cam kemik hastalığı var. İşitme ve konuşma engeli de bulunuyor. Yürüyemiyor, sürekli evde oturmak zorunda kalıyor. Konuşamadığı için işaret dili ile ilgili de eğitim alması gerekiyor. Ders vermeye gelen öğretmenleri işaret diliyle anlaşmaya çalışıyor. Biz de işaret diliyle anlaşmaya çalışıyoruz. En çok resim yapmayı seviyor. İnşallah ileride iyileşirse okuluna gidebilecek. Şu an için tedavisi devam ediyor\" dedi.

Anne Sunay Böğüş de Doğan\'a şu ana kadar yardımcı olan tüm öğretmenlere teşekkür etti.



