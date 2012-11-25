Öğretmenler dikkat!

Hisar Intercontinental Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Erdurak, kulak burun boğaz hastalıklarının en çok öğretmenleri vurduğunu söyledi.

Özellikle ses kısıklığı ile ortaya çıkan hastalıkların en çok öğretmenlerde görüldüğüne dikkat çeken Erdurak, yoğun iş temposu içinde sesini sürekli kullanmak zorunda olan öğretmenlerde, farenjit, larenjit, ses teli nodülleri, ses teli polipleri ve kistleri, alerji, reflü en sık karşılaşılan ve tedavisinde geç kalındığı takdirde kronikleşen önemli hastalıklar olduğunu belirtti.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Erdurak; "Sesini uzun süre tempolu ve yüksek tonda kullanan öğretmenlerde, ses tellerinde birtakım olumsuz değişiklikler görülür.

Bu temponun içerisine fast food ile beslenme, sık sık çay ve kahve tüketimi, alerjik tahta kalemlerinin etkisi ve sigara kullanımı da eklendiği takdirde ses tellerinde olumsuz değişiklikler hızla ilerleyerek, ses tellerinin yapısını bozar ve kronikleşen ses teli hastalıklarına yol açar" şekilnde konuştu.

Öğretmenlerin dikkate alması gereken öneriler:

- Özellikle ders anlatırken sesinizin kullanımını ders süresi ile orantılı ayarlayın. Sesinizi tempolu ve heyecanlı değil; daha düşük tonda ve yormadan kullanın.

- Ders anlatırken oda sıcaklığında su içerek boğazınızı ıslak tutun. Bu önemli oranda koruyucudur.

- Ders aralarında ılık bitki çayı ya da ıhlamur tüketin.

- Reflüye neden olacak çikolata, kuruyemiş ve asitli içeceklerden uzak durun.

- Sigara kullanmayın.

- Uzun süredir var olan ve giderek artan bir ses kısıklığınız varsa mutlaka kulak burun boğaz hastalıkları hekimine başvurun.

