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Politika

Öğretmenler, 'Bizi dinlemeyen bakanı biz de dinlemeyiz' deyip salonu terk etti

Milli Eğitim Bakanı konuştu, öğretmenler dinlemedi

12 Haziran 2012 00:29

Ülke genelinde öğretmenlere verilen zorunlu uzaktan eğitim seminerlerine telekonferans ile bağlanan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer protesto edildi. Öğretmenler, "Bizi dinlemeyen bakanı biz de dinlemeyiz" diyerek konferans salonlarını terk etti.

 
Öğretmenlere verilen zorunlu eğitim seminerlerinin ilki tüm Türkiye genelinde bugün başladı. Tüm Türkiye genelinde aynı anda başlayan eğitim seminerlerinin açılış konuşmasını telekonferans sistemi ile yapan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer öğretmenlerin protestosu ile karşılaştı.
 
 

'Öğretmen düşmanı bakan istifa'

 
 
İstanbul'da Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleşen konferansa Bakan Dinçer telekonferansla bağlandığı sırada öğretmenler, "Öğretmen düşmanı bakan istifa", "Bakan elini üstümüzden çek" sloganlarıyla salonu terk etti. Eğitim-Sen'li öğretmenlerin başlattığı eylem İstanbul'da birçok ilçede yapılan diğer eğitim seminerlerinde de gerçekleşti.
 
Öğretmenler, Dinçer'in konuşması bitene dek salona girmedi.
 
 

Bursa'da eylem

 
 
Bursa'da Çelebi Mehmet Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime katılan Türk Eğitim Sen ve Eğitim Sen üyesi öğretmenler de Ömer Dinçer'in açılış konuşması sırasında, "Bizi dinlemeyen bakanı biz de dinlemeyiz" diyerek salonu terk etti.
 
 

'Seminer programları devam edecek'

 
 
"Cumhuriyet tarihinde ilk defa öğretmenler bu kadar itibarsızlaştırıldı" diyen Türk Eğitim Sen 2 No'lu Bursa Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, "Sayın bakan bürokratlarıyla birlikte öğretmenleri yok saydı, öğretmenleri dinlemeyen bakanı protesto ettik. Burada seminer devam edecek, yalnızca sayın bakanı dinlemek istemeyen arkadaşlarla birlikte dışarı çıktık. Ondan sonra seminer programları devam edecek" dedi.
 
 

İzmir'de de öğretmenler salonu terk ettiler

 
 
Eğitim Sen’in çağrısıyla tüm Türkiye’de gerçekleştirilen eyleme Bornovalı eğitim emekçileri de katıldı. Bornova Anadolu Lisesi’nin konferans salonunda Bakan Dinçer'in telekonferans olarak konuşması başlayınca öğretmenler alkış ve protestolarla salonu terk ettiler.
 

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