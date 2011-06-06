-ÖĞRETMENLER ARTIK ''KADROLU'' ATANACAK ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, bundan sonraki atamaların tamamının kadrolu olarak yapılmasının planlandığını bildirdi. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Haziran'da yapılan öğretmen atamasında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan toplam 14 bin 277 kişinin KPSS puan üstünlüğüne göre kadrolu öğretmenliğe atandığı hatırlatıldı. Söz konusu bu öğretmenlerden boşalacak pozisyonlara, yeniden sözleşmeli öğretmen görevlendirmesinin planlandığı ve atama takviminin 2 Haziran'da duyurulduğu belirtilen açıklamada, ancak 4 Haziran Cumartesi günkü Resmi Gazete'de ''Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandığı anımsatıldı. Kararname doğrultusunda, mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi işlemi tesis edildikten sonra, Milli Eğitim Bakanlığında sözleşmeli (4/B) olarak görev yapan öğretmen kalmayacağı için bundan sonraki atamaların tamamının kadrolu (4/A) olarak yapılmasının planlandığı bildirildi. Açıklamada, 2011 Yaz Dönemi kadrolu öğretmen atamasına ilişkin takvimin ise hukuki süreçler tamamlandıktan sonra ileri bir tarihte kamuoyuna duyurulacağı kaydedildi. Öte yandan, 01 Haziran'da kadrolu olarak ataması yapılan 14 bin 277 sözleşmeli öğretmen için söz konusu kararnameyle birlikte yeni bir hukuki durum doğduğu belirtilen açıklamada, bu öğretmenlerin mağdur olmaması için şu an görev yaptığı yerde veya atandığı yeni kurumda, kadrolu olarak görev yapabilmesine yönelik tercih hakkının olacağı yeni bir işlemin tesis edileceği ifade edildi.